Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 23 Jan 2026 7:57 AM IST
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ലോ​ക പാ​ലി​യേ​റ്റിവ് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പാ​ലി​യേ​റ്റിവ് ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ (കെ.​പി.​ജെ.​സി) പാ​ലി​യേ​റ്റിവ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ചി​ക്ക​ൻ ബി​രി​യാ​ണി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ഓ​ർ​ഡ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പാ​ലി​യേ​റ്റിവ് കെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ് പ​റ​മ്പി​ൽ, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ലി​ന് ന​ൽ​കി​കൊ​ണ്ട് ബി​രി​യാ​ണി വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​ജെ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​ടി ഹാ​ഫി​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫാ​ർ മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​ഫ​ർ പു​ളി​യ​ക്കു​ത്ത്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​പി.​എ ല​ത്തീ​ഫ്, അ​ലി പ​രു​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ൻ പു​ന്ന​ക്കാ​ട്, ഹ​നീ​ഫ കു​രി​ക്ക​ൾ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന കു​ഞ്ഞാ​പ്പു പു​ൽ​വെ​ട്ട, സു​നീ​ർ കു​രി​ക്ക​ൾ ക​ണ്ണ​ത്ത്, കെ.​വി നൗ​ഷാ​ദ് ത​രി​ശ്, വി.​പി ജാ​ഫ​ർ ഇ​പ്പു​ട്ടി, ഫി​റോ​സ് പു​ഴ​ക്ക​ൽ, പി.​കെ നൗ​ഷാ​ദ്, സി.​ടി സ​ജീ​ർ, സു​ബൈ​ർ ത​രി​ശ്, റ​ഫീ​ഖ് പു​ൽ​വെ​ട്ട, ഹ​സ്സ​ൻ പ​ഴ​ഞ്ഞീ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ടി.​പി മാ​നു​പ്പ ത​രി​ശ്, ഇ.​കെ അ​ല​വി, ലു​ഖ്മാ​ൻ കേ​ര​ള, പി. ​ഫൈ​സ​ൽ, ഫാ​സി​ൽ പ​റ​മ്പി​ൽ, അ​ക്ബ​ർ നാ​ണി കേ​ര​ള, ഇ.​കെ കു​ട്ട്യാ​പ്പു, അ​ന​സ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് റ​യാ​ൻ, നി​സാം പാ​റ​മ്മ​ൽ, ബൈ​ജു ക​ൽ​കു​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Saudi NewsBiryani ChallengeJeddah Chaptergulf news malayalam
