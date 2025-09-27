Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:58 AM IST

    ‘കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം' സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം, ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    'കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം' സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം, ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹ​നീ​ഫ മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: 'കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്ത്വ​ന സ്പ​ർ​ശ​വു​മാ​യി ക​രു​ത​ലോ​ടെ എ​ന്നും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം, ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹിക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഹ​നീ​ഫ മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​വി​ധി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ന​ൽ​കു​ന്ന വാ​യ്പ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​ഴി​വ് സ​മ​യം ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ദ്‌​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    'പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ദ​മ്മാം ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഹൃ​ദ​യ സ്‌​പ​ർ​ശി​യാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സ​മ്പാ​ദ്യ ശീ​ലം, ചെ​റു​നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ചും സ​ദ​സ്സി​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് ഏ​ഷ്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ർ സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര സെ​ഷ​നും ന​ട​ന്നു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ടം​വ​ലി, ക​സേ​ര ക​ളി, സു​ന്ദ​രി​ക്ക് പൊ​ട്ട് തൊ​ട​ൽ, ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങാ സ്പൂ​ൺ, ആ​പ്പി​ൾ ബ​ക്ക​റ്റ്, ച​ട്ടി പൊ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, ബി​സ്‌​ക​റ്റ് ക​ടി, കു​ളം ക​ര, പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.'കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം' പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് പാ​നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ലീ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്, സു​ബൈ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, സ​ലിം പാ​ല​ക്കാ​ട്, മു​ബാ​റ​ക് കൊ​ടി​ഞ്ഞി, ബാ​ദു​ഷ കൊ​ല്ലം, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ ച​വ​റ, റി​യാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ന​സ് കൂ​ട്ടാ​യി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​നീ​ഷ് കൊ​ല്ലം, പ്ര​ജോ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് ബാ​പ്പു, സി​റാ​ജ് എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ, ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ൻ​സാ​ർ വ​യ​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​സ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

