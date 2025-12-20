Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:01 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ഖ​ൽ​ബി​ലാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ’ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക​ണ്ണൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ഖ​ൽ​ബി​ലാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ’ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഗാ​യ​ക കു​ടും​ബം നി​സാം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​നും ഫാ​മി​ലി​ക്കു​മൊ​പ്പം ജി​ദ്ദ ക​ണ്ണൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    ജി​ദ്ദ: ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജി​ദ്ദ ക​ണ്ണൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ഖ​ൽ​ബി​ലാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ സീ​സ​ൺ 2’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മെ​ഗാ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ഹ്ജ​റി​ലെ അ​ൽ ഖു​ബ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി നൗ​ഫ​ൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ പെ​ര​ള​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ട്ടൂ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​സാം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ഫാ​മി​ലി​യു​ടെ മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് ആ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബി​രി​യാ​ണി നി​ർ​മാ​ണം, മൈ​ലാ​ഞ്ചി ഇ​ട​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​രു​കാ​രാ​യ നൗ​ഫ​ൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ഫ​ഹ​ദ് അ​ഡ്നോ​സ്, നി​സാം എ.​ടി.​എ​ൽ, അ​മീ​ൻ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. അ​സീ​സ് മാ​ധ​മം​ഗ​ലം, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം, അ​ന​സ് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. റി​യാ​സ് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ദി​ഖ് പ​ള്ളി​പ​റ​മ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Kannur Pravasi Koottayma organized the event ‘Kannur in the Heart’
