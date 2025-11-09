Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:52 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    ക​ണ്ണൂ​ർ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    റി​യാ​ദ്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്കംകു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട ജി​ല്ലാ​ത​ല അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​ബു ആ​ദ്യ അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​റം ന​ജാ​ഫ് തീ​കു​ക്കി​ലി​ന് ന​ൽ​കി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ മെ​മ്പ​ർ അ​ഷ്‌​ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​യ​റ്റു​വ​ള്ളി (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഹാ​ഷിം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി (മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), ഹാ​ഷിം ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പ് (സു​ര​ക്ഷാ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സു​ജി​ത് തോ​ട്ട​ട (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ബ്​​ദു​ല്ല കോ​റ​ളാ​യി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), ജ​ലീ​ൽ ചെ​റു​പു​ഴ (മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), സി​ന്ധു സ​ന്തോ​ഷ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ കാ​മ്പ​യി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Membership CampaignSecurity SchemeKannur OICC
