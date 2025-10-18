Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 7:37 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ 'ക​ണ്ണൂ​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    റി​യാ​ദി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഹ​രി​ത ക​ലാ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ക​ണ്ണൂ​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ശ​രീ​ഫ്, ക​ണ്ണൂ​ർ മ​മ്മാ​ലി, ബെ​ൻ​സി​റ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: 'റി​യാ​ദി​യ​ൻ​സി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വും രു​ചി​യും സ്വ​ര​വും' എ​ന്ന ആ​ശ​യ​വു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഹ​രി​ത ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'ക​ണ്ണൂ​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ലാ​സി​ലെ ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ത​സ്‌​വീ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. .



    പ്ര​ശ​സ്ത മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ ശ​രീ​ഫ്, ക​ണ്ണൂ​ർ മ​മ്മാ​ലി, ബെ​ൻ​സി​റ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത നി​ശ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ഹൃ​ദ​യം കീ​ഴ​ട​ക്കി. ഒ​പ്പ​ന, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ്, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്യൂ​ഷ​ൻ സ്നാ​ക്ക് മ​ത്സ​രം, മെ​ഹ​ന്തി ഫെ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ വ​നി​താ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്നു. ഫ്യൂ​ഷ​ൻ സ്നാ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ഫ്‌​സീ​ല ഫ​യാ​സ്, ഷ​ഹീ​ന, സു​ഹ്‌​റ ആ​രി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന​ജ്മു​ന്നി​സ, ഷാ​ഹ്‌​ന നൗ​ഷെ​ർ, നി​ഹാ​ന ഖ​തീ​ജ എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​ക്ടിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ഫു​ദ്ദിൻ വ​ള​ക്കൈ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ പ്ര​തി​നി​ധി നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, ഫോ​ർ​കാ പ്ര​തി​നി​ധി റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പം, അ​ബ്ദു​ള്ള വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, മ​ജീ​ദ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.പി.​ടി.​പി മു​ക്താ​ർ ത​സ്‌​വീ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ പ​ദ്ധ​തി​യെ കു​റി​ച്ചും വി​വ​രി​ച്ചു. ലി​യാ​ഖ​ത്ത് അ​ലി ക​രി​യാ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി.​വി മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.ക​ണ്ണൂ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​സ്മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പെ​രു​മ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം യാ​ക്കൂ​ബ് തി​ല്ല​ങ്കേ​രി​യും ക​ണ്ണൂ​ർ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​വ​ലി​യ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ചെ​റി​യ വ​ള​പ്പും പി.​ടി.​എ​ച്ച് ത​ട്ടു​ക​ട​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം റ​സാ​ക്ക് വ​ള​ക്കൈ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ ച​രി​ത്രം, വ​ർ​ത്ത​മാ​നം, ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ച ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ക​ണ്ണൂ​ർ പാ​ല​ക്ക​യം ത​ട്ടി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ ഫ്രെ​യിം രൂ​പ​ക​ല്പ​ന, ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്‌​നാ​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി കു​ടും​ബി​നി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, പ​ഴ​യ ഓ​ർ​മ്മ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യ പി.​ടി.​എ​ച്ചി​ന്റെ ഉ​ന്തു​വ​ണ്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഫെ​സ്റ്റി​ന് ഹു​സൈ​ൻ കു​പ്പം, ഷ​രി​ഫ് തി​ലാ​നൂ​ർ, സി​ദ്ധി​ക്ക് മ​ട​ക്ക​ര, ന​സീ​ർ പു​ന്നാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ണ്ട​ക്കൈ, ടി.​കെ റാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ബാ​ബ്, നൗ​ഷാ​ദ് വ​ട​ക്കു​മ്പാ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, സാ​ജിം പാ​നൂ​ർ, റ​ഹ്മാ​ൻ കൊ​യ്യോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

