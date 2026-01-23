Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    23 Jan 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 7:56 AM IST

    ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഇ​ന്ന്

    ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഇ​ന്ന്
    ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫി​ക്സ്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന്​ ജി​ദ്ദ ശാ​റ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ അ​ൽ​വ​ഹ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ന്നേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി​ക്കും ഹി​ലാ​ൽ ഫു​ഡ്​​സ്​​റ്റ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൾ​ഡ്​ സ്​​റ്റോ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി​ക്കും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ഫി​ക്സ​ർ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നു. അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് കു​ഞ്ഞാ​ലി ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. മ​ജീ​ദ് ചേ​റൂ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ, വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ല് വീ​തം ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി, അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ​യും ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​ജെ, ജെ.​എ​സ്.​സി.​എ​ഫ്.​സി​യെ​യും നേ​രി​ടും.വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫു​ഡ് മോ​ഡേ​ൺ എ​ഫ്.​സി, അ​ൽ മാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും. ഫി​ക്സ​ർ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന് കെ.​സി. ഷ​രീ​ഫ്, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ വാ​ള​ക്കു​ട എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, ഇ​ല്യാ​സ് ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് ചു​ക്ക​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​ള്ളാ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X