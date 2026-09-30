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    ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് വ്യ​വ​സാ​യ ഇ​ട​നാ​ഴി പാ​ല​ക്കാ​ടി​െൻറ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റും: വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി

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    ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് വ്യ​വ​സാ​യ ഇ​ട​നാ​ഴി പാ​ല​ക്കാ​ടി​െൻറ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റും: വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി
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    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ​ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണ

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ത്ഥം റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​പി. വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ന് റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ബ​ത്​​ഹ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്ന​ങ്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​െൻറ കീ​ഴി​ൽ വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് വ്യ​വ​സാ​യ ഇ​ട​നാ​ഴി പാ​ല​ക്കാ​ടി​െൻറ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ച്ചി-​ബം​ഗ​ളൂ​രു വ്യ​വ​സാ​യ ഇ​ട​നാ​ഴി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ ഹ​ബ്ബാ​യി മാ​റും.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​ൻ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് റ​ഹ്​​മ​ത്ത് അ​ഷ്റ​ഫ്, മു​സ്ത​ഫ വേ​ളൂ​ർ, സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ജ​ബ്ബാ​ർ മേ​ലേ​തി​ൽ എം.​പി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. പി.​എം.​എ​ഫ്​ പ്ര​ബ​ന്ധ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ എ.​യു. സി​ദ്ധീ​ഖി​ന് കോ​ങ്ങാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം എം.​പി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഫാ​യി​സ് ക​രി​മ്പു​ഴ, ബാ​ദു​ഷ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, പി.​വി. മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി, ഷ​രീ​ഫ് ചി​റ്റൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് തെ​ങ്ക​ര, മു​നീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, യൂ​നു​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, നി​യാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട്‌, സി​യാ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ശി​ഹാ​ബ് കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജ​സീ​ല മൂ​സ, സ​ബി​ത വാ​ഴ​മ്പു​റം എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സി​റാ​ജ് മ​ണ്ണൂ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ കു​ള​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​സ്ത​ഫ വാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Kanjikode industrial corridor will change Palakkad's face: MP V.K. Sreekandan
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