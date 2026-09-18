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    ‘ക​നി​വ് ഓ​ണ​ക്കൂ​ട്ടം 2026’ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി

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    ‘ക​നി​വ് ഓ​ണ​ക്കൂ​ട്ടം 2026’ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി
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    ക​നി​വ് ഓ​ണ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ സം​ഘ നൃ​ത്ത​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ദ​മ്മാം: ക​നി​വ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യും കോ​ബാ​ർ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ‘ക​നി​വ് ഓ​ണ​ക്കൂ​ട്ടം 2026’ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി മാ​വേ​ലി മ​ത്സ​രം, വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ, ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ, ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ, ഓ​ണ​മ​ധു​രം എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. വൈ​കി​ട്ട് ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷി​ജു ക​ല​യ​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ഫി​യാ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​യ്ദ്, ഷാ​ജി പ​ത്തി​ച്ചി​റ, ഷ​നീ​ബ് അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ, ബി​നോ കോ​ശി, മ​ഞ്ചു മ​ണി​കു​ട്ട​ൻ, ബി​ജു ബേ​ബി, പ്ര​ജി​ത്, മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ് മാ​നേ​ജ്മെൻറ്​ ടീം ​എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ൺ രാ​ജു സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ജി​ത് കീ​പ്പ​ള്ളി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജു ജോ​ൺ, ഡോ​ണാ സു​സ​ൻ എ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക്കാ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ശേ​ഷം കു​ട്ടി മാ​വേ​ലി മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു. ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​തു​പ്പ്, സു​മേ​ഷ്, ഡോ. ​ഷ​ബ്നാ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി.

    സി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, ജി​ബി ത​മ്പി, നൗ​ഷാ​ദ്, ബി​നു ബേ​ബി, സ​വാ​ദ്, റം​സി എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഗാ​യ​ക​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ വി​വി​ധ നൃ​ത്താ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട​വും ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സു​ക​ളും ക​നി​വ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജോ​ർ​ജ​ജ് ചെ​റി​യാ​ൻ മ​ഹാ​ബ​ലി​യു​ടെ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പാ​യ​സം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

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    News Summary - ‘Kaniv Onakoottam 2026’ celebrated in Dammam
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