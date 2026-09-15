കനലുകൾtext_fields
ഉള്ളിലെ കനലുകൾ ഇന്ധനമാകുന്ന
ചിന്തകളാൽ നിമിഷംതോറും ആളിക്കത്തുന്നു...
നിദ്ര മറന്ന രാത്രികളിൽ ആ അഗ്നിയുടെ ചൂടേറ്റ്
വെന്തുരുകുന്നൊരു മൗനമാകുന്നു ഞാൻ...
മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ മുറിവുകൾ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളവ,
രക്തമൊഴുകാതെയും നൊമ്പരം ചൊരിയുന്നവ...
മറവി... ഒരു അനുഗ്രഹമായി എന്നിലേക്കെത്തുന്ന
ആ നിമിഷത്തിനായി,
കൂപ്പുകൈകളോടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു...
അണയാതെ കത്തുന്ന ഈ ഉള്ളിലെ അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ,
എെൻറ വേദനകളെല്ലാം സർവ്വശക്തെൻറ
കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു...
എെൻറ കണ്ണുനീരിനും എെൻറ മൗനത്തിനും
എെൻറ മുറിവുകൾക്കും അവൻ സാക്ഷിയാകട്ടെ...
ഒടുവിൽ കത്തിയമർന്ന ഈ ഹൃദയത്തിൽ
ഒരു പുലരിയായി അവെൻറ കരുണ മാത്രം വന്നണയട്ടെ...
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