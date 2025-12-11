Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 11 Dec 2025 7:02 AM IST
    ക്രിക്കറ്റിലും ഫുട്ബാളിലും കൽപറ്റ ചാലഞ്ചേഴ്‌സ് വിജയികളായി

    ക്രിക്കറ്റിലും ഫുട്ബാളിലും കൽപറ്റ ചാലഞ്ചേഴ്‌സ് വിജയികളായി
    വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ൻ​റി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    റിയാദ്: വയനാടൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സ്പോർട്സ് ഇവൻറ് റിയാദിലെ മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. വയനാട്ടിലെ കൽപറ്റ, മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നീ മണ്ഡലങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബാൾ മത്സരങ്ങൾ ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ഉനൈന സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. വാശിയേറിയ ഫുട്ബാൾ, ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ കൽപറ്റ ടീം കപ്പ് നേടുകയും ചെയ്തു.

    ഫുട്ബാൾ വിജയിക്കുള്ള ട്രോഫി അസോസിയേഷൻ രക്ഷാധികാരി അലി പാറയിൽ സമ്മാനിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് വിജയിക്കുള്ള ട്രോഫി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ് കുഞ്ഞി മുഹമ്മദും ജനറൽ സെക്രെട്ടറി വർഗീസ് പൂക്കോളയും ചേർന്ന് സമ്മാനിച്ചു. വയനാടൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ സ്പോർട്സ് കോഓഡിനേറ്റർമാരായ സലാമുദ്ദീൻ, നവാസ് ജിതേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്.

