Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്‌.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:53 AM IST

    ക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്‌.​സി വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ക​പ്പ്‌: റി​യാ​ദ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്‌.​സി വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ക​പ്പ്‌: റി​യാ​ദ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്‌.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്‌ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റി​യാ​ദ്

    വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്‌.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്‌ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ റി​യാ​ദ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഫ്രൈ​ഡേ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്‌ ശി​ഫാ​യെ​യാ​ണ്​ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ട്‌​ഔ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്‌ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്‌.

    അ​ൽ മ​ദീ​ന ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശേ​രി​യി​ലെ സ​ലിം ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ന​വാ​സ്, വൈ​ശാ​ഖ്, എ​ഫ്‌.​സി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ ജാ​ഫ​ർ ചെ​റു​ക​ര, മെ​ഡി​ഗാ​ർ​ഡ് അ​രീ​ക്കോ​ടി​ലെ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, സൂ​പ്പ​ർ സ്​​റ്റു​ഡി​യോ​യു​ടെ ഹ​ബീ​ബ്, മ​യൂ​ര എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ സി​ദ്ധി, എ​ഫ്‌.​സി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ലെ നൂ​റു തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബൂ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞു

    റി​യാ​ദി​ൽ നീ​ണ്ട ഇ​ട​വേ​ള​യ്ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്‌ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ണി​ക​ൾ അ​സി​സ്റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി. ബേ​ബി ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​മാം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് എ​ഫ്‌.​സി, ടീം ​അ​വ​ൻ​ജേ​ഴ്‌​സ്, സി.​ബി.​ഐ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്, തൃ​ശ്ശൂ​ർ എ​ഫ്‌.​സി, ഫ്രൈ​ഡേ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ശി​ഫ, എ​ഫ്‌.​എ​ഫ്‌.​സി വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്, ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് യൂ​ത്ത്​ ഇ​ന്ത്യ, റി​യാ​ദ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്‌.

    ഓ​രോ ടീ​മി​ലും 40 വ​യ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ആ​റ് ക​ളി​ക്കാ​രെ​യും 35നും 40​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഒ​രാ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. റ​ഫ​റി​മാ​രാ​യ നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ൻ​സാ​ർ, ആ​ദി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി വൈ​ശാ​ഖ് (റി​യാ​ദ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്), മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യി സു​നീ​ർ (ഫ്രൈ​ഡേ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ശി​ഫ), ടോ​പ്പ് സ്‌​കോ​റ​റാ​യി വൈ​ശാ​ഖ് (റി​യാ​ദ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ്), മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​മാ​യി ജാ​ഫ​ർ ചെ​റു​ക​ര (ഫ്രൈ​ഡേ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ശി​ഫ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മു​ജീ​ബ് ഉ​പ്പ​ട, ഫാ​ഹി​ദ് നീ​ലാ​ഞ്ചേ​രി, മ​ജീ​ദ് ബ​ക്‌​സ​ർ, ജാ​നി​സ് പൊ​ന്മ​ള, കാ​ദ​ർ പാ​ഴൂ​ർ, റി​നീ​ഷ് കു​ടു മ​മ്പാ​ട്, അ​നീ​സ് പാ​ഞ്ചോ​ല, നൗ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ചെ​റി​യാ​പ്പു മേ​ൽ​മു​റി, റ​ഫ്സാ​ൻ, ക​മ്മു സ​ലിം, മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ക​ര, സി​ദ്ധി ആ​ന​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ട്രോ​ഫി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ റാ​ഷി ചെ​മ്മാ​ട്, ഷ​ഫീ​ഖ് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട്, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ള്ളു​വ​മ്പ്രം, ഉ​മ​ർ മേ​ൽ​മു​റി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ബാ​ബു മ​ഞ്ചേ​രി​യും ജ​സീം ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ടും റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി ബാ​വ ഇ​രു​മ്പു​ഴി, ആ​ത്തി​ഫ് ബു​ഖാ​രി, ചെ​റി​യാ​പ്പു മേ​ൽ​മു​റി എ​ന്നി​വ​രും കൈ​മാ​റി. ബാ​വ ഇ​രു​മ്പു​ഴി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫൈ​സ​ൽ പാ​ഴൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​മി​ൽ പാ​ഴൂ​ർ, അ​മീ​ൻ തൃ​ശ്ശൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹാ​ദി എ​ട​വ​ണ്ണ, ഷ​ബീ​ബ് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട്, കു​ഞ്ഞാ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Riyadhwinnerssaudinewsfootbll
    News Summary - Kallummal F.C. Veterans Cup: Riyadh Veterans are the winners
    Similar News
    Next Story
    X