Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:27 AM IST

    ക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്.​സി അ​ക്കാ​ദ​മി ഫു​ട്ബാ​ൾ; ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ ദ​മ്മാം ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്.​സി അ​ക്കാ​ദ​മി ഫു​ട്ബാ​ൾ; ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ ദ​മ്മാം ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ ദ​മ്മാം ടീ​മി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ഫ്.​സി​യും റി​യാ​ദ് സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി ത​ല സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി ദ​മ്മാം കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി റി​യാ​ദി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​വ​ർ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ റി​യാ​ദ് സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രാ​സ് റൂ​ട്ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ദ​മ്മാ​മി​നെ സ​ഡ​ൻ ഡെ​ത്തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി റി​യാ​ദ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് ആ​യി ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ അ​ക്റ​മി​നെ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ൻ​സാ​ർ, ആ​ദി​ൽ എ​ന്നീ റ​ഫ​റി​മാ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ആ​സിം (യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി), മി​ക​ച്ച പ്ര​ധി​രോ​ധ ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ ഹി​ഷാം (ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി), ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​ർ അ​ക്റം (ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി), ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ ഹി​ഷാം (ഫോ​കോ സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു. ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്.​സി റി​യാ​ദ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു മ​ഞ്ചേ​രി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് ട്രോ​ഫി റി​യാ​ദ് സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി കോ​ച്ച് ആ​ത്തി​ഫ് ബു​ഖാ​രി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ക​മ്മു സ​ലിം, ഫൈ​സ​ൽ പാ​ഴൂ​ർ, ചെ​റി​യാ​പ്പു മേ​ൽ​മു​റി, കാ​ദ​ർ പാ​ഴൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ള്ളു​വ​മ്പ്രം, മ​ജീ​ദ് ബ​ക്‌​സ​ർ, ജാ​നി​സ്, ബാ​വ ഇ​രു​മ്പു​ഴി, മി​ഷാ​ൽ, ഷ​ബീ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, നൗ​ഷാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​നൂ​ർ, ജ​സീം ക​രു​വാ​ര​കുണ്ട്, അ​ബ്‌​ദു എ​ന്നി​വ​ർ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ശാ​മി​ൽ പാ​ഴൂ​ർ, ആ​ത്തി​ഫ്, ദാ​മി​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DammamSoccerSports Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kallummal F.C. Academy Football; Foco Soccer Dammam Champions
    Similar News
    Next Story
    X