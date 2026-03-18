    Posted On
    date_range 18 March 2026 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 8:49 AM IST

    ക​ലാ​ര​ത്ന ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ക​ലാ​ര​ത്ന ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​വ​ർ

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ക​ലാ​ര​ത്ന ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഗാ​യ​ക​ൻ ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് ക​ലാ​ര​ത്ന ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ്രീ​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ലൈ​ല​ത്തു​ൽ ഖ​ദ്‌​റി​ന്റെ വ​ര​വി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഗാ​യ​ക​ൻ നൂ​ഹ് ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​നം സ​ദ​സ്സ് ഹ​ർ​ഷാ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കീ​ർ​ത്ത​ന സു​മേ​ഷ് വ​ര​ച്ച ആ​രാ​ദ്യ ഷി​നോ​ജി​ന്റെ വാ​ട്ട​ർ ക​ള​ർ പെ​യി​ന്റിം​ഗ് ഫോ​ട്ടോ കൈ​മാ​റി.​വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​മേ​ള​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടു​ന്ന ക​ലാ​സം​ഘ​മാ​ണ് ക​ലാ​ര​ത്ന ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ്. അ​ഞ്ചാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ആ​ധു​നി​ക നൃ​ത്ത​ശൈ​ലി​ക​ളും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും സം​ഘം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ജീ​വ ക​ലാ​സം​ഘ​മാ​യി ക​ലാ​ര​ത്ന ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് വ​ള​ർ​ന്ന് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. റീ​ത്ത, ന​വാ​സ് ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി, റാ​ഫി ജൂ​ബി, നീ​തു, സു​മ​യ്യ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പൗ​ർ​ണ​മി ടീ​ച്ച​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്ബ​ർ, അ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:newsgulfIftar gathering
    News Summary - Kalaratna Dance Group Iftar Gathering
