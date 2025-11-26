Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ബീ​ർ എം. ​പ​റ​ളി​യു​ടെ ബാ​ല ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം

    ‘അ​മ്മ പ്രാ​വു​ക​ൾ’ എന്നാണ് കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റെ പേര്
    ക​ബീ​ർ എം. ​പ​റ​ളി​യു​ടെ ബാ​ല ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം
    ‘അ​മ്മ പ്രാ​വു​ക​ൾ’ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജു​​ബൈ​​ൽ: ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ക​ബീ​ർ എം. ​പ​റ​ളി​യു​ടെ ബാ​ല ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം ‘അ​മ്മ പ്രാ​വു​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ൽ (കെ.​എ​ൻ.​എം) ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ ത​ന്നെ അ​യ​ത്ന ല​ളി​ത​മാ​യി അ​വ​രോ​ട് സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​െൻറ ര​ച​നാ​രീ​തി. ‘പ്രാ​ർ​ഥ​നാ ഗീ​തം’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ‘എ​െൻറ ഭാ​ര​തം’, ‘ചെ​മ്പ​ര​ത്തിപ്പൂവി​നോ​ട്’, ‘കാ​ട്ടാ​റു​ക​ൾ’ തു​ട​ങ്ങി 29 ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. എ​ൻ. സ​നി​ൽ കു​മാ​റി​േ​ൻ​റ​താ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​െൻറ അ​വ​താ​രി​ക. പ​പ്പാ​യ ബു​ക്‌​സ് ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മ​ല​യാ​ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ൻ. സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നൗ​റീ​ൻ ന​സീ​ബ് ‘കു​ഞ്ഞി​നോ​ട്’ എ​ന്ന ക​വി​ത ആ​ല​പി​ച്ചു. അ​മീ​ർ അ​സ്ഹ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. ക​ബീ​ർ എം. ​പ​റ​ളി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​നോ​ജ് കാ​ല​ടി, സ​മ​ദ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ കൂ​ട​ല്ലൂ​ർ, എ.​ആ​ർ. സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ, അ​ജാ​സ് മു​ക​ളേ​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഗ​സാ​ലി ബ​റാ​മി, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സി​ദ്ദീഖ്​ ക​ള​ത്തി​ൽ, നി​സാ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​മ​ർ, ആ​ഷി​ക് മാ​ത്തോ​ട്ടം, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സ​ഹ്, ന​സ്വീ​ഫ് ബി​ൻ ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ബീ​ർ ഇ​തു​വ​രെ 24 പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​റ​ബി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ കൃ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് ജി​​ല്ല​യി​​ലെ പ​റ​ളി സ്വ​​ദേ​​ശി​​യാ​​യ ക​​ബീ​​ർ പ​​ഠി​​ച്ച പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് മു​​ജാ​​ഹി​​ദീ​​ന്‍ അ​​റ​​ബി​​ക് കോ​​ള​​ജി​​ല്‍ ആ​​റു​​വ​​ര്‍ഷം അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​നാ​യ ​​ശേ​​ഷം 1993ലാ​​ണ്​ സൗ​​ദി കി​​ഴ​​ക്ക​​ൻ പ്ര​​വി​​ശ്യ​​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ഗ്ലോ​​ബ​​ല്‍ സോ​​ഴ്‌​​സ​​സ് ജ​​ന​​റ​​ല്‍ കോ​​ണ്‍ട്രാ​​ക്ടി​​ങ്​ ക​​മ്പ​​നി​​യി​​ല്‍ വെ​​യ​​ര്‍ഹൗ​​സ് ഇ​​ന്‍ചാ​​ര്‍ജാ​​ണ് ഇ​​പ്പോ​​ൾ. അ​​മ്മ​​പ്രാ​​വു​​ക​​ള്‍, വി​​ശ്വാ​​സി​​നി, ഉ​​മ്മാ നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ്നേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്​ മു​​ന്നി​​ല്‍, പ്രി​​യ​​ത​​മ​​ന്... ഒ​​രു ഭാ​​ര്യ​​യു​​ടെ പ​​രി​​ഭ​​വ മൊ​​ഴി​​ക​​ള്‍, ഖു​​ര്‍ആ​​ന്‍ വി​​ളി​​ക്കു​​ന്നു, സാ​​ന്ത്വ​​നം, നി​​ര്‍ഭ​​യ​​ത്വം ന​​ല്‍കു​​ന്ന മ​​തം, ന​​ന്ദി, മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ന​​ബി ച​​ന്ത​​മാ​​ര്‍ന്ന വ്യ​​ക്തി​​ത്വം, സ്വ​​ർ​​ഗം അ​​രി​​കെ, മ​​ല​​ക്കു​​ക​​ള്‍, പൊ​​ക്കി​​ള്‍ കൊ​​ടി​​യി​​ലെ ര​​ക്തം എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ണ് പ്ര​​ധാ​​ന കൃ​​തി​​ക​​ള്‍.

    ജു​​ബൈ​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ ഇ​​സ്‌​​ലാ​​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​​സി​​ഡ​​ൻ​​റും സെൻറ​​ർ സൗ​​ദി നാ​​ഷ​​ന​​ല്‍ ക​​മ്മി​​റ്റി ജ​​ന​​റ​​ല്‍ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​യു​​മാ​​ണ്. ഭാ​ര്യ കെ.​ഐ. ഷം​ല, മ​ക്ക​ൾ: ഷ​ഫ്ന ബി​ൻ​ത് ക​ബീ​ർ, ന​സ്വീ​ഫ് ബി​ൻ ക​ബീ​ർ.

