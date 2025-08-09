Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:37 AM IST

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടേ​റി​യ മാ​സ​മാ​യി ജൂ​ലൈ 2025

    text_fields
    bookmark_border
    താ​പ​നി​ല​യി​ൽ 1.25 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്
    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടേ​റി​യ മാ​സ​മാ​യി ജൂ​ലൈ 2025
    cancel

    യാം​ബു: സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ​വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടേ​റി​യ മാ​സ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജൂ​ലൈ മാ​സം മാ​റി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല​യെ​ന്ന് 'യൂ​റോ​പ്യ​ൻ കോ​പ്പ​ർ​നി​ക്ക​സ് ഒ​ബ്സ​ർ​വേ​റ്റ​റി' പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ജൂ​ലൈ​യി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി താ​പ​നി​ല വ്യവ​സാ​യി​ക വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും താ​പ​നി​ല റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് ജൂ​ലൈ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടേ​റി​യ​താ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​വി​ധ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ക​ന​ത്ത ചൂ​ടാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 51 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ചി​ല ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​റാ​ഖ്, തു​ർ​ക്കി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല 50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ക​വി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ചൈ​ന​യി​ലും പാ​കി​സ്താ​നി​ലും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ അ​പ​ഹ​രി​ച്ച ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും കാ​ന​ഡ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്പെ​യി​നി​ൽ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം കാ​ര​ണ​മാ​യി. യൂ​റോ​പ്പി​ന്റെ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ര​ൾ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും അ​മേ​രി​ക്ക, ഇ​ന്ത്യ, ആസ്‌​ട്രേ​ലി​യ, അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മു​ദ്ര​ജ​ല​ത്തി​ലെ താ​പ​നി​ല മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി. ധ്രു​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ട​ൽ ഹി​മ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള​തി​ൽ​വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു. റെ​ക്കോ​ഡ് ഭേ​ദി​ക്കു​ന്ന താ​പ​നി​ല​യി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല മാ​ന്ദ്യം താ​ൽകാ​ലി​ക​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hot weatherJulysoudi news
    News Summary - July 2025 was the hottest month on record globally
    Similar News
    Next Story
    X