Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 7:56 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് സ​മാ​പ​നം

    ജു​ബൈ​ൽ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് സ​മാ​പ​നം
    ജു​ബൈ​ൽ ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: 22 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജു​ബൈ​ലി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജു​ബൈ​ൽ ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാം (വൈ.​എ​ൽ.​പി) സ​മാ​പി​ച്ചു.

    ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ. 13 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ​യു​ള്ള കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ എ​ട്ട് ആ​ഴ്ച നീ​ളു​ന്ന ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​ന 1പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​സം​ഗ പാ​ട​വ​വും നേ​തൃ​ത്വ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 152 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടി.​എം. ചൗ​ധ​രി നൂ​റു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​​ന്റെ​യും ചീ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ഡി.​ടി.​എം ഇം​തി​യാ​സ് ഖാ​​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഞ്ചു​ത​വ​ണ ഗി​ന്ന​സ് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ.​എ.​എ​സ് ആം​ബീ​ഷ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക്ക് ലാ​പ്ടോ​പ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി.

    സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ച്ച് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ. ​സ​ഹാ​ന ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സൈ​ന​ബ് നാ​സി​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​സ്​​ല​ൻ ഖാ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ടേ​ബി​ൾ ടോ​പ്പി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​റി​യം ഖാ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഫൈ​സ അ​ൻ​സാ​രി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സൈ​ന​ബ് റെ​ഹാ​ൻ മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ‘ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​മോ ദോ​ഷ​മോ?’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ‘എ​ഗെ​യ്ൻ​സ്​​റ്റ്​ ടീം’ ​മി​ക​ച്ച ടീ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ജോ​ഹാ​ന എ​ൽ​സ സൈ​ജു​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ലി ഖാ​നും നേ​ടി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് 79 ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    
