Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:48 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ താ​നൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    tanur pravasi kootayma
    ജു​ബൈ​ൽ താ​നൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​ക്കോ​യ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം താ​നൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ലി​ലെ ക്ലാ​സി​ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന ആ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​ക്കോ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​കാ​ശ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. ജു​ബൈ​ലി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ (കെ.​എം.​സി.​സി), ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഉ​മേ​ഷ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ (ന​വോ​ദ​യ), മു​ഫീ​ദ് കൂ​രി​യാ​ട് (ഐ.​എം.​സി.​സി), ക​വി മ​നോ​ജ് കാ​ല​ടി, ഹാ​ഷി​ർ അ​ലി (ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ താ​നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​നോ​ജ് കാ​ല​ടി​യു​ടെ ‘ര​ണ്ടാ​മൂ​ഴം’ എ​ന്ന ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​ക​വും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    TAGS:Gulf NewsjubailIndependence DaySaudi Arabia NewsTanur Pravasi Kootaima
