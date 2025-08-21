ജുബൈൽ താനൂർ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷംtext_fields
ജുബൈൽ: ഇന്ത്യയുടെ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം താനൂർ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജുബൈലിലെ ക്ലാസിക് റസ്റ്റാറന്റ് ഹാളിൽ നടന്നു. ദേശീയഗാന ആലാപനത്തോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങ് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിക്കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ട്രഷറർ ഷഫീഖ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം കൈമാറി. ജുബൈലിലെ വിവിധ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക സംഘടന പ്രതിനിധികളായ സലാം ആലപ്പുഴ (കെ.എം.സി.സി), നജീബ് നസീർ (ഒ.ഐ.സി.സി), ഉമേഷ് കളരിക്കൽ (നവോദയ), മുഫീദ് കൂരിയാട് (ഐ.എം.സി.സി), കവി മനോജ് കാലടി, ഹാഷിർ അലി (ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ) എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജാഫർ താനൂർ സ്വാഗതവും ഷാഫി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മനോജ് കാലടിയുടെ ‘രണ്ടാമൂഴം’ എന്ന ഏകപാത്ര നാടകവും പരിപാടിയിൽ അരങ്ങേറി.
