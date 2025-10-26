Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:15 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ​മാ​ജം അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം

    ജു​ബൈ​ൽ: വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​യും സ​ജീ​വ​ത​യും ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ വി​ങ്ങി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ജു​ബൈ​ൽ ക്ലാ​സി​ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി നാ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക മ​റ്റൊ​രു ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ മൂ​സ അ​റ​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം സ​മാ​ജം ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും ആ​ഘോ​ഷ​വും ന​ട​ന്നു.

    ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മാ​ജം ലോ​ഗോ, പൂ​ക്ക​ള​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നീ​തു, രാ​ജേ​ഷ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ, പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച ഡോ. ​ന​വ്യ വി​നോ​ദ്, മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, അ​ഖി​ൽ, തി​രു​വാ​തി​ര പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ ശാ​ലി​നി ടീ​ച്ച​ർ, നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച അ​ഷ​റ​ഫ് നി​ല​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മാ​ജം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​ജം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബി ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ന​വീ​ൻ, അ​ഡ്വ. ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു മാ​മൂ​ട​ൻ, ഗി​രീ​ഷ്, ഷൈ​ല​കു​മാ​ർ, ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ വ​ക്കം, ര​ഞ്ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ന്തോ​ഷ് ച​ക്കി​ങ്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ആ​ശ ബൈ​ജു (പ്ര​സി), നീ​തു രാ​ജേ​ഷ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), സോ​ണി​യ മോ​റി​സ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ന്ന​മ്മ സൂ​ര​ജ്, ധ​ന്യ ഫെ​ബി​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), സി​നി സ​ന്തോ​ഷ്, ബി​ബി രാ​ജേ​ഷ് (ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ശാ​ലി​നി ദീ​പേ​ഷ് (സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി).

