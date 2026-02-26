Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 7:04 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം

    മ​രു​ഭൂ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം
    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ആ​ശ ബൈ​ജു​വും നീ​തു രാ​ജേ​ഷും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ തോ​മ​സ് മാ​ത്യു മാ​മു​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ആ​ശ ബൈ​ജു​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നീ​തു രാ​ജേ​ഷും ചേ​ർ​ന്ന് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി.​ബി. രാ​ജേ​ഷി​ന് കി​റ്റ് കൈ​മാ​റി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഹാ​രി​സ്, ബെ​ൻ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജം അ​ഡ്വൈ​സ​ർ അ​ഡ്വ. ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു മാ​മു​ട​നെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള യാ​ത്ര ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.​ജു​ബൈ​ലി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​മാ​ജം സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ രാ​ജേ​ഷ് കാ​യം​കു​ളം, ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ, തോ​മ​സ് മാ​ത്യു മാ​മു​ട​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രും.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
