Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 8:41 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം നെ​സ്റ്റോ ജു​ബൈ​ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളം സ​മാ​ജം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വ​നി​ത ഘ​ട​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നെ​സ്റ്റോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. വി​ഷ​ൻ 2030ലൂ​ടെ രാ​ജ്യം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നേ​ടി​യ വ​ള​ർ​ച്ച ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​ത്യു മാ​മൂ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി, ജ​യ​ൻ ത​ച്ച​മ്പാ​റ, പി.​കെ നൗ​ഷാ​ദ്, നി​സ്സാം യാ​ഖൂ​ബ്, വി​നോ​ദ് (ഇ​റാം ഗ്രൂ​പ് ), അ​ജ്മ​ൽ സാ​ബു, മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഫാ​റൂ​ഖ്, ന​സ്സാ​റു​ദ്ദീ​ൻ, കോ​യ താ​നൂ​ർ, കു​മാ​ർ, ഗി​രീ​ഷ്, ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്, ജാ​ഫ​ർ താ​നൂ​ർ, ഷം​സു​ദീ​ൻ, നാ​സ്സ​ർ തു​ണ്ടി​ൽ, റ​ഷീ​ദ് കൊ​ല്ലം, റ​ഫീ​ഖ്, ഹ​ക്കീം പ​റ​ളി, വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ആ​ശ ബൈ​ജു, ഡോ.​ന​വ്യ വി​നോ​ദ്, ധ​ന്യ ഫെ​ബി​ൻ, ബി​ബി രാ​ജേ​ഷ്, വാ​ഹി​ദ ഫാ​റൂ​ഖ്, സോ​ണി​യ മോ​റി​സ് എ​ന്നി​വ​രും സ​മാ​ജം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്രെ​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

