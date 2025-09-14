Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:01 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അം​ഗ​സം​ഖ്യ 1000 തി​ക​ഞ്ഞ​ത് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അം​ഗ​സം​ഖ്യ 1000 തി​ക​ഞ്ഞ​ത് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അം​ഗ​സം​ഖ്യ 1,000 തി​ക​ഞ്ഞ​തിന്റെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ലി​ലെ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ വാ​ട്സാ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അം​ഗ​സം​ഖ്യ 1000 പി​ന്നി​ട്ട സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ല​മ്പൂ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഹ്ലാ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും ഗാ​യി​ക​യു​മാ​യ അ​നി​ല ദീ​പു ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അം​ഗ​സം​ഖ്യ 1000 തി​ക​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​ത്യു മാ​മൂ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ജാ​തി മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ സ​മൂ​ഹ ന​ന്മ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​ത്യു മാ​മൂ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ, നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, രാ​ജേ​ഷ് കാ​യം​കു​ളം, സാ​റാ​ബാ​യി സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ, സി​ദ്ദി​ഖ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് (നി​ല​മ്പൂ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ​ന്തോ​ഷ്കു​മാ​ർ ച​ക്കി​ങ്ങ​ൽ, അ​ജ്മ​ൽ സാ​ബു, ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ, കു​മാ​ർ, ന​സ്സാ​റു​ദീ​ൻ പു​ന​ലൂ​ർ, മു​ബാ​റ​ക്, അ​ഷ​റ​ഫ് നി​ല​മേ​ൽ, റി​യാ​സ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, ഹാ​രി​സ്, ത​ങ്കു, ധ​ന്യ ഫെ​ബി​ൻ, ബി​ബി രാ​ജേ​ഷ്, സി​നി സ​ന്തോ​ഷ്, ആ​ശ ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജാ​ഫ​ർ താ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    'ഓ​ണ നി​ലാ​വ് 2025' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്ക് 2:30 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ ഉ​ണ്ടാ​കും. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ട്. 0556567349,0599818554,0591284656 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

    TAGS:jubailmalayalicelebrates
