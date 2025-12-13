Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:15 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ‘മൈ​ൻ​ഡ്‌​സെ​റ്റ് മേ​ക്ഓ​വ​ർ’ സെ​മി​നാ​ർ

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ‘മൈ​ൻ​ഡ്‌​സെ​റ്റ് മേ​ക്ഓ​വ​ർ’ സെ​മി​നാ​ർ
    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ‘മൈ​ൻ​ഡ്‌​സെ​റ്റ് മേ​ക്ഓ​വ​ർ’ സെ​മി​നാ​ർ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്​​റ്റ്​ ജോ​യ്‌​സി ജോ​ൺ​സ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ‘മൈ​ൻ​ഡ്‌​സെ​റ്റ് മേ​ക്ഓ​വ​ർ - വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സ്‌​പൈ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്​ ഹാ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്‌​ത സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്​​റ്റ്​ ജോ​യ്‌​സി ജോ​ൺ​സ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ന​യി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​താ ഘ​ട​കം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സാ​റാ ബാ​യി ടീ​ച്ച​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു.​മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഇ​ന്ന് നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ ത​രം മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​വി​ധി​ക​ളും സ​ദ​സ്സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ടും തു​റ​ന്നു​സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ശ​രി​യാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ലിം​ഗ-​പ്രാ​യ ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ൻ. സ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജ​യ​ൻ ത​ച്ച​മ്പാ​റ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​ള്ളി​യാ​ളി, പി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, ജോ​സ​ഫ് മാ​മ്മൂ​ട​ൻ, ന​സീ​ർ തു​ണ്ടി​ൽ, ഷ​ഫീ​ക് താ​നൂ​ർ, ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    ടേ​ബി​ൾ ക​ല​ണ്ട​ർ ഗ​ൾ​ഫ് ഏ​ഷ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ നോ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. കിം​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ദി​ഖ്​ അ​ലി, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ജീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ചു​വ​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ങ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ക്ലാ​സ്​ ന​യി​ച്ച ജോ​യ്‌​സി ജോ​ൺ​സ​ൺ വ​നി​താ​വി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ഷാ ബൈ​ജു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നീ​തു രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നു ഫ​ല​കം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ തോ​മ​സ് മാ​മ്മൂ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, നീ​തു രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൂ​സ അ​റ​ക്ക​ൽ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ എ​ബി ജോ​ൺ ചെ​റു​വ​ക്ക​ൽ, ഗി​രീ​ഷ്, കു​മാ​ർ, ഹാ​രി​സ്, സു​മോ​ദ്, രാ​ജേ​ഷ്, സി​നി സ​ന്തോ​ഷ്‌, ശാ​ലി​നി ദീ​പേ​ഷ്, ബി​നു ശ​ര​ത്, ശ​ര​ണ്യ ശ​ര​ത്, ജി​ജി ലീ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്രെ​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ ച​ക്കി​ങ്ങ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

