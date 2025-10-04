Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:13 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ‘ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം ന​ല്ലോ​ണം'

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് 'ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം ന​ല്ലോ​ണം
    ജു​ബൈ​ൽ: കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തി ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് 'ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം ന​ല്ലോ​ണം' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ത​സ്‌​നീ ബീ​ച്ച് ക്യാ​മ്പി​ൽ ഓ​ണം, സൗ​ദി സൗ​​ദി ദേ​​ശീ​​യ ദി​​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ഹാ​സ് ക​രീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ൾ, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത് എ​ന്നി​വ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് പ​കി​ട്ടേ​കി.

    ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ച​രി​ത്രം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ന​ട​ന്നു. ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക്വാ​ളി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ല​ക്സ് ഫി​ലി​പ് ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. ക്ല​ബ് സ്പോ​ൺ​സ​റും ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക്ല​ബി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കോ​ഡി​നേ​റ്റ​റും മു​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ജ​യ​ൻ ത​ച്ച​മ്പാ​റ, ഏ​രി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ദി​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ ഹാ​ഷി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ കു​ഞ്ഞി​ക്കോ​യ താ​നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക്ല​ബ് വി.​പി.​ഇ ഹാ​ഷി​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    jubail onam celebration Malayalam Toast Masters Club Saudi Arabia
