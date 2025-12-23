Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    23 Dec 2025 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 10:48 PM IST

    കൈപ്പാക്കൽ സക്കീർ അഹമ്മദി​ന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി അനുശോചിച്ചു

    കൈപ്പാക്കൽ സക്കീർ അഹമ്മദി​ന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി അനുശോചിച്ചു
    കൈപ്പാക്കൽ സക്കീർ അഹമ്മദ്

    Listen to this Article

    ജുബൈൽ: മുൻ പ്രവാസിയും ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന കൊടുവള്ളി കത്തറമ്മൽ സ്വദേശി കൈപ്പാക്കൽ സക്കീർ അഹമ്മദി​ന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി അനുശോചനം അറിയിച്ചു. കെ.എം.സി.സി സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി അംഗം, ദമ്മാം ചാപ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷവും കത്തറമ്മൽ പ്രദേശത്തെ മത, സാമൂഹിക, രാഷ്​ട്രീയ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി നേതാവ് റഷീദ് കൈപ്പാക്കലി​ന്റെ സഹോദരനാണ്. പരേതനായ കൈപ്പാക്കൽ മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെയും സഫിയയുടെയും മകനാണ്. മുംതാസ് പാഴൂർ ആണ് ഭാര്യ. അഡ്വ. പി.ടി.എ. റഹീം എം.എൽ.എയുടെ സഹോദരി പുത്രനാണ്. മക്കൾ: ജസ്റിൻ അഹമ്മദ്, സനിൻ അഹമ്മദ് (ആദ് ബിൽഡേഴ്‌സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ), സഫിയ ഡാലിയ (എൻ.ഐ.ടി അധ്യാപിക).

    മരുമക്കൾ: നിഹാദ് കണ്ണഞ്ചേരി, നസ്‌ലി കൊളപ്പുറം, ഇസ്റ ലത്തീഫ് എടവണ്ണപ്പാറ. സഹോദരങ്ങൾ: അബ്​ദുൽ കരിം, അബ്​ദുൽ അസീസ്, അബ്​ദുൽ ജലീൽ, മുജീബ് കൈപ്പാക്കൽ, റഷീദ് കൈപ്പാക്കൽ, മറിയം കീപോയിൽ, ആയിശ വെങ്ങാലി, നദീറ പോലൂർ, നസീറ വട്ടോളി.

    Social Activist Obitury news Former expatriate Jubail KMCC Koduvalli native
