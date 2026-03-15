    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 March 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 8:47 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കോ​ഡൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ റീ​ഗ​ൽ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കോ​ഡൂ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​ത്തി​യ റി​ലീ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റാ​ഫി ഹു​ദ​വി റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​മീ​ദ് പ​യ്യോ​ളി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​ർ അ​സ്ഹ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മി​ർ​സ​ബ് റി​യാ​സി​ന്റെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സീ​സ് ഉ​ണ്ണി​യാ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Jubail KMCC Central Committee Iftar Gathering
