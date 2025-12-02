Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 12:53 PM IST

    ജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​
    cancel
    camera_alt

    വി​ൻ​റ​ർ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജെ.​​കെ.​​സി.​​സി ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​പ്പു​മാ​യി

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗ​മ​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് (ജെ.​​കെ.​​സി.​​സി) ജു​ബൈ​ലി​ൽ വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഡി​ഫി പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ജെ.​​കെ.​​സി.​​സി, ഡി​ഫി സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ക്ല​ബ്, ബ്രൈ​റ്റ് ഫ്യൂ​ച​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റേ​ഴ്​​സ്, ഗാ​ല​ക്‌​സി ജു​ബൈ​ൽ എ​ന്നീ നാ​ല്​ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ബ്രൈ​റ്റ് ഫ്യു​ച​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റേ​ർ​സ് ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ജെ.​​കെ.​​സി.​​സി ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    ഫി​റോ​സ് (ജെ.​​കെ.​​സി.​​സി) പ്ലേ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യും ഷ​മീ​ർ (ജെ.​​കെ.​​സി.​​സി) ബെ​സ്​​റ്റ്​ ബാ​റ്റ്സ്മാ​നാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ടീം ​അ​ധി​കൃ​ത​രും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജെ.​​കെ.​​സി.​​സി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​നീ​ഷ് കൊ​ല്ലം, റി​ഷോ​ഭ് രാ​ജ​നി​ൽ​നി​ന്നും റ​ണ്ണ​ർ അ​പ് ട്രോ​ഫി ബ്രൈ​റ്റ് ഫ്യു​ച​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റേ​ർ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഷ്‌​ഫാ​ഖ്‌, മ​നു​ഷ് ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. വി​ന്നേ​ഴ്സ് ക​പ്പ് ഇ​ൻ​റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് ക​പ്പ് ഇ.​കെ.​ഐ.​എ​സ് അ​റേ​ബ്യ​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്‌​തു. ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് സാ​ജ​ർ, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മാ​മ​ൻ, പ്ര​ജോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cricket tournamentSaudi Arabia Newskerala cricket clubwinter cup
    News Summary - Jubail Kerala Cricket Club Winter Cup Cricket Tournament
    Similar News
    Next Story
    X