Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    26 Oct 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:17 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് ക്ല​​ബ് ജ​​ഴ്‌​​സി പ്ര​​കാ​​ശ​​നം

    ജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് ക്ല​​ബ് ജ​​ഴ്‌​​സി പ്ര​​കാ​​ശ​​നം
    ജേ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    യാം​​ബു: ജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് ക്ല​​ബി​​ന്‍റെ (ജെ.​കെ.​സി.​സി) പു​​തി​​യ സീ​​സ​​ണി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ജ​​ഴ്‌​​സി പ്ര​​കാ​​ശ​​നം ന​ട​ന്നു. സ്‌​പൈ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​​ട​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ചു​റ്റും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ ഏ​കാ​ന്ത​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി മ​നു​ഷ്യ​ർ മാ​റു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ജെ.​കെ.​സി.​സി പോ​ലെ​യു​ള്ള പ​ര​സ്‌​പ​രം ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളാ​ണ് അ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ ഇ.​കെ.​ഐ.​എ​സ് അ​റേ​ബ്യ ക​മ്പ​നി അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ സു​ജി​ത് രാ​ജ​ൻ, ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് ക്ല​​ബ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് അ​നീ​ഷ് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന് ജ​​ഴ്‌​​സി ന​​ൽ​​കി പ്ര​​കാ​​ശ​​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക്ല​ബി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഷം​നാ​സ്, സ​ജ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ കൊ​ല്ലം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​നു, ഷ​ജീ​ർ, പ്ര​ജോ​ഷ്, അ​ഷ​റ​ഫ് മാ​മ​ൻ, മാ​നു കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​നൂ​പ്, ഷ​മീ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഫി​റോ​സ്, ന​ജീ​ബ്, ആ​ദി​ൽ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, അ​ജ്‌​മ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​നീ​ഷ് കൊ​ല്ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ന​സ് കൂ​ട്ടാ​യി, ഷാ​ഹു​ൽ, റാ​ഫി മ​നു എ​ന്നി​വ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​​ട​​ക്കാ​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റു​​ക​​ളി​​ൽ ജു​ബൈ​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് ടീ​മി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക്ല​​ബ് ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ അ​​റി​​യി​​ച്ചു

    jubail Saudi News Jersey Release kerala cricket club
    Jubail Kerala Cricket Club Jersey Release
