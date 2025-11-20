Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    20 Nov 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    20 Nov 2025 11:54 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ർ​വി​സ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ ആ​ഗോ​ള പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം
    ജു​ബൈ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ർ​വി​സ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം
    ജു​ബൈ​ൽ റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഏ​രി​യ 

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് യാം​ബു​വി​െൻറ കീ​ഴി​ലു​ള്ള റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ർ​വി​സ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ഗോ​ള പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ലൈ​ഫ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​ട​ത്താ​നും റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് ക​ഴി​യും.

    ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​വും സു​സ്ഥി​ര ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രോ​ഗ്രാ​മി​െൻറ ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ർ​വി​സ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ നാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ്യ​വ​സാ​യി​ക ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ക​മീ​ഷ​െൻറ മു​ന്നേ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ക​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കാ​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യും.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള കൊ​ടു​ക്ക​ൽ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രോ​ഗ്രാം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പ​രി​ശീ​ല​ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

