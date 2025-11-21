Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജു​ബൈ​ൽ എ​ഫ്.​സി....
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 12:51 PM IST

    ജു​ബൈ​ൽ എ​ഫ്.​സി. സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ഇ​വാ​ല്യൂ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ജു​ബൈ​ൽ എ​ഫ്.​സി. സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ഇ​വാ​ല്യൂ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം സാ​ധി​ക അ​ലി, സ​ജീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: യു​വ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ച്ച​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ജു​ബൈ​ൽ എ​ഫ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ഇ​വാ​ല്യൂ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മീ​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഫി​ഫ അ​രീ​ന സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് കിം​സ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ സി.​ഒ.​ഒ. സാ​ധി​ക അ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കിം​സ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ജീ​ർ, ഷാ​ന​വാ​സ്, ആ​ഷി​ഖ് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​​ന്റെ ശ​ക്തി: വി​ജ​യാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കിം​സ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​റി​ലെ സൈ​ക്കോ​ള​ജി സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്​​റ്റ്​ ജോ​യ്സി ജോ​ൺ​സ​ൺ കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ്​ സെ​ഷ​ൻ ന​യി​ച്ചു. യു​വ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പോ​സി​റ്റീ​വാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ​യും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​മാ​സ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ഇ​വാ​ല്യൂ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​നി​മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ന ബാ​ച്ചു​ക​ളെ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​ത്തു​ക.

    താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ മാ​ച്ച് ഡേ ​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ദ​മി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ല്യാ​സ്, മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ശ്വി​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ജീ​ർ, ഹെ​ഡ് കോ​ച്ചു​മാ​രാ​യ ആ​ഷി​ഖ്, അ​ൻ​ഫാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AcademylaunchesEvaluationsoccer academyJubail F.C
    News Summary - Jubail F.C. Soccer Academy Performance Evaluation Program Launches
    Similar News
    Next Story
    X