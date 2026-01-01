Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 12:42 PM IST

    ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ജ​നു​വ​രി 30ന് ​ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി മ​ദീ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കു​ടും​ബ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. കൃ​ത്യ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ ചി​ട്ട​യു​ള്ള ജീ​വി​ത ക്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​സ്​​ലാം മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ ഖു​ർ​ആ​നി​ലും പ്ര​വാ​ച​കാ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ധാ​രാ​ള​മാ​യി കാ​ണാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ‘കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടെ സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്​​ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി യൂ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ദ​അ​വ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹി​ഷാം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹി​ക​മി ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സു​ബു​ഹാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ടീ​ൻ​സ് മീ​റ്റ്, വ​നി​താ സ​മ്മേ​ള​നം, യൂ​ത്ത് മീ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssoudi newsLatest News
    News Summary - Jubail Family Conference campaign events begin
    Similar News
    Next Story
    X