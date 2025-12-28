Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:51 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് 2.0 ജ​നു​വ​രി 30ന്

    ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് 2.0 ജ​നു​വ​രി 30ന്
    ജ​നു​വ​രി 30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് 2.0 പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    ​ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് 2.0 പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ൻ്റ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ അ​ശ്റ​ഫ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. 'കു​ടും​ബം, വി​ശു​ദ്ധി, സം​സ്കാ​രം' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ന​ട​ക്കു​ക. വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​രും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ൻ്റ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് പി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ദീ​നി, ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ൻ്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ന്നാ​ൻ, അ​ർ​ശ​ദ് ബി​ൻ ഹം​സ, കെ.​പി ആ​സാ​ദ്, ഉ​സ്മാ​ൻ പാ​ല​ശ്ശേ​രി, നൗ​ഫ​ൽ സു​ബൈ​ർ, കെ.​പി അ​മീ​ൻ, അ​ലി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, ഹാ​ഷി​ർ, ല​മീ​സ്, ജം​ഷീ​ർ, ജി​യാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് കു​ടും​ബ സ​മേ​തം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ജു​ബൈ​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൻ്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം.

    TAGS:jubailSaudi Arabia
    News Summary - Jubail Family Conference 2.0 on January 30
