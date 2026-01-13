Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 2:02 PM IST

    ജു​ബൈ​ൽ ഡൈ​നാ​മോ​സ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ജു​ബൈ​ൽ ഡൈ​നാ​മോ​സ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഡൈ​നാ​മോ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​​ന്റെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നത്തിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ ഡൈ​നാ​മോ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​​ന്റെ (ജെ.​ഡി.​സി.​ടി) പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജേ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ജു​ബൈ​ൽ സ്‌​പൈ​സ് റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റ്​ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും, മാ​ധ്യ​മ-​ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വാ​സി​യോ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ക​മ്പ​നി സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്‌​ത ജേ​ഴ്‌​സി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ ഷ​മീ​ർ എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി​ക്കും പ്ലാ​ന​റ്റ് ജു​ബൈ​ൽ ക​മ്പ​നി സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്‌​ത ജേ​ഴ്‌​സി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ശ​രീ​ഫ്, മു​സ്ത​ഫ​ക്കും ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ നി​ഷാ​ദ് എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി ടീ​മി​​ന്റെ ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ പ​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ടീം ​അം​ഗം അ​നീ​ഷ് ആ​ർ. മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ നി​ഷാ​ദ് എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സ്‌​ലം, അ​നീ​ഷ്, ഗ്രീ​ൻ, ധ​നു​ഷ്, ഹാ​ഫി​സ്, ജം​ഷീ​ർ, മു​സ്ത​ഫ, മു​ബാ​ഷി​ർ, നി​സാം, നി​ഷാ​ദ്, റാ​ഷി​ദ്, റം​ഷീ​ദ്, ര​തീ​ഷ് കൊ​ല്ലം, സാ​ദി​ഖ്, ഷെ​രീ​ഫ്, സി​ബി, ഷ​മീ​ർ, സാ​ജി​ദ്, വി​ക്കി, സി​ഫാ​ൻ, മ​ണി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    TAGS:jubailJersey Release
