Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജുബൈൽ ദരീൻ കുന്നുകളിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:45 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:45 PM IST

    ജുബൈൽ ദരീൻ കുന്നുകളിൽ തിരക്കേറുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    • ‘വണ്ടർ ഹിൽസ്’ ഫെസ്​റ്റിവൽ ഡിസം. 23 വരെ
    • മേളയിൽ സൗദി-ഇന്ത്യൻ കലാരൂപങ്ങളും
    ജുബൈൽ ദരീൻ കുന്നുകളിൽ തിരക്കേറുന്നു
    cancel
    camera_alt

    ജുബൈൽ ദരീൻ ഹിൽസിലെ ‘വണ്ടർ ഹിൽസ്’ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഫെസ്​റ്റിവൽ

    Listen to this Article

    ജുബൈൽ: ജുബൈൽ റോയൽ കമീഷൻ മേഖലയിലെ ദരീൻ ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് അൽ തിലാൽ പാർക്കിൽ അരങ്ങേറുന്ന ലൈറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഫെസ്​റ്റിവൽ ‘വണ്ടർ ഹിൽസ്’-ൽ തിരക്കേറുന്നു. ആഴ്ചാവസാനം നിരവധി ആളുകളാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനെത്തിയത്. നവംബർ ഒമ്പതിന് ആരംഭിച്ച ഉത്സവം ഡിസംബർ 23 വരെ തുടരും. പ്രധാന വേദിയുൾപ്പെടെ അഞ്ചിടങ്ങളിലായി വിവിധ കലാപരിപാടികളാണ്​ അരങ്ങേറുന്നത്​.

    റഷ്യൻ നൃത്തങ്ങൾക്ക് (ഫയർ ഡാൻസ്) പുറമെ ഓരോ ആഴ്ചകളിലും വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളും ഉണ്ട്. കാർണിവലിനോടൊപ്പം സംഗീത–നൃത്ത പരിപാടികളും വാദ്യോപകരണ കലാപ്രകടനങ്ങളും നടക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയുടെ തനതായ സംഗീത പരിപാടിയും അരങ്ങേറുന്നു.

    മുൻ വർഷങ്ങളിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ കലാരൂപങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജുബൈലിൽ നൂപുരധ്വനി ആർട്സ് അക്കാദമിയുടെ ചെണ്ടമേളം, കൈകൊട്ടിക്കളി, തെയ്യം ഡാൻസ് തുടങ്ങിയ കേരളീയ കലാരൂപങ്ങൾ കാണികളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്​. രാത്രിയിൽ ദരീൻ കുന്നുകൾ ലൈറ്റുകളുടെ അലങ്കാര വൈവിധ്യങ്ങളിൽ പ്രഭാപൂരിതമാകും. കലാപ്രദർശനങ്ങൾ, ലൈവ് ഷോകൾ തുടങ്ങിയവയും സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. കടൽത്തീരത്തോട് ചേർന്ന് ലേസർ, വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ കാഴ്ചകളും ആസ്വദിക്കാം. പലപ്പോഴായി നടക്കുന്ന ഡ്രോൺ ഷോയും ജുബൈലിൽ പുതിയ അനുഭവമാണ്.

    കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അനുയോജ്യമായ നിരവധി വിനോദങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുതിരസവാരി, ഗെയിം സോണുകൾ (പബ്​ജി, കോകോ മെലൺ, ഷെർലക് ഹോംസ്, മിഡ് നൈറ്റ് ഡൈനർ തുടങ്ങിയവ), ഭക്ഷണശാലകളും കോഫി ഷോപ്പുകളും ഉണ്ട്. സന്ദർശന സമയം വൈകീട്ട്​ നാല്​ മുതൽ രാത്രി 11 വരെയാണ്. Window ആപ്പ് വഴി ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Art FestivalIndian artsWonder Hills celebrationsJubail Dareen Hills
    News Summary - Jubail Dareen Hills are bustling with activity
    Similar News
    Next Story
    X