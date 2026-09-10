ജൂബൈൽ കോറോഷൻ കോൺഫറൻസിന് പ്രൗഢ തുടക്കം; 1,500ലേറെ പ്രതിനിധികളും 64 പ്രഭാഷകരും പങ്കെടുക്കുന്നുtext_fields
ജൂബൈൽ: അസോസിയേഷൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസും (എ.എം.പി.പി) റോയൽ കമീഷൻ ഫോർ ജൂബൈൽ ആൻഡ് യാംബുവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ജൂബൈൽ കോറോഷൻ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ 2026’ന് തുടക്കമായി. ജൂബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല കൾച്ചറൽ സെൻററിൽ ആരംഭിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സംഗമത്തിൽ 1,500ലധികം പ്രതിനിധികളും 64 പ്രഭാഷകരുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ അസറ്റ് ഇൻറഗ്രിറ്റി, നോൺ-ഡിസ്ട്രക്ടീവ് ടെസ്റ്റിങ്, ഇൻസുലേഷന് കീഴിലെ കോറോഷൻ, കാതോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് കോട്ടിങ്സ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കോറോഷൻ മോണിറ്ററിങ്ങിലും വ്യാവസായിക പരിശോധനകളിലുമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസിെൻറ (എ.ഐ) ഉപയോഗവും സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും.
അസോസിയേഷൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസിെൻറ സഹകരണത്തോടെ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ മലയാളിയായ എ.എം.പി.പി അംഗീകൃത പ്രഫഷനൽ സഫയർ മുഹമ്മദ് ‘കോററോഷൻ കണ്ട്രോൾ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർടെഷൻ സ്ട്രക്ചേർസ്’ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആസ്തികളുടെ ദീർഘകാല ഉപയോഗം, സുരക്ഷ, പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനവും പ്രായോഗികവുമായ പരിഹാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന വേദിയാണ് ഈ സമ്മേളനം.
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