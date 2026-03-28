    date_range 28 March 2026 8:10 AM IST
    date_range 28 March 2026 8:10 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ‘അ​ൽ മി​ർ​ഖാ​ബ് വാ​ക്ക്’ പ​ദ്ധ​തി; ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്

    ജു​ബൈ​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘അ​ൽ മി​ർ​ഖാ​ബ് വാ​ക്ക്’ പ​ദ്ധ​തി

    ജു​ബൈ​ൽ: ന​ഗ​ര​കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ജു​ബൈ​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘അ​ൽ മി​ർ​ഖാ​ബ് വാ​ക്ക്’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു.ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്.സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-​െൻ​റ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കും പാ​ണ്ട ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നും സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ദൂ​ര​ത്തി​ൽ സി​ന്ത​റ്റി​ക് ന​ട​പ്പാ​ത സ​ജ്ജ​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ന​ട​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ കാ​യി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ സ്ഥാ​പി​ച്ചു വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.​ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യൊ​രു മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​ന്ന ഈ ​ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ ബെ​ഞ്ചു​ക​ളും സ​മീ​പ​ത്താ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടേ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ റെ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റു​ക​ളും കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ ‘അ​ൽ മി​ർ​ഖാ​ബ് വാ​ക്ക്’ ജു​ബൈ​ലി​ലെ സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​റെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Jubail City Council's 'Al Mirqaab Walk' project; A new step to improve the quality of life
