Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    7 Aug 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 1:57 PM IST

    വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നികുതി രഹിത ഷോപ്പിങ്​​ സൗകര്യമൊരുക്കി ജോയ് ആലുക്കാസി​ന്‍റെ ‘ജ്യൂവൽസ് ഓഫ് ജോയ്’ പ്രമോഷൻ

    വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നികുതി രഹിത ഷോപ്പിങ്​​ സൗകര്യമൊരുക്കി ജോയ് ആലുക്കാസി​ന്‍റെ ‘ജ്യൂവൽസ് ഓഫ് ജോയ്’ പ്രമോഷൻ
    റിയാദ്​: സൗദിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നികുതി രഹിത ഷോപ്പിങ്​​ സൗകര്യമൊരുക്കി ജോയ് ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ടൂറിസ്​റ്റുകളോ വിസിറ്റിങ്​ വിസ കൈവശമുള്ളവരോ ആയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവർ നടത്തിയ സ്വർണ, വജ്ര ആഭരണ വാങ്ങലുകൾക്ക്​ നൽകിയ മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്​) തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയതാണ്​ ജോയ്​ ആലുക്കാസ്​ അധികൃതർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

    ജോയ്​ ആലുക്കാസ്​ ജ്വല്ലറി ഷോറൂമുകളിൽനിന്ന്​ ഉയർന്ന മൂല്യത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വെച്ച്​ മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്​) തിരികെ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആകർഷകവും പ്രയോജനപ്രദവുമായ സൗകര്യമാണിത്​. മൂല്യം, വിശ്വാസം, നൂതനത്വം എന്നിവയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജോയ് ആലുക്കാസ് മുൻപന്തിയിലാണെന്നും​ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിമാനത്താവളത്തിൽ നികുതി റീഫണ്ടുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ്​ അന്താരാഷ്​ട്ര യാത്രക്കാർക്ക്​ ലഭിക്കുന്നത്​. അതവർക്ക്​ സൗകര്യവും സംതൃപ്തിയും നൽകും. ഇത്​ സൗദിയിൽ സ്വർണ, വജ്ര ഷോപ്പിങ്​ ആഘോഷമാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ്​.

    ‘ഗ്ലോബൽ ബ്ലൂ’ വഴി ആരംഭിച്ച ഈ അവസരത്തെക്കുറിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കളെ ഈ ആനുകൂല്യം പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, സൗദി അറേബ്യയിലെ തങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിലുടനീളം ജോയ് ആലുക്കാസ് കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘ജ്യൂവൽസ് ഓഫ് ജോയ്’ എന്ന കാമ്പയിെൻറ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് വാറ്റ്​ തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ സംരംഭം. ജൂലൈ 31 മുതൽ ആഗസ്​റ്റ്​ 23 വരെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വേനൽക്കാല ഓഫറുകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്​ മാലകളും വളകളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി (വെറും 3.99 ശതമാന)ത്തിന്​​ സ്വന്തമാക്കാനാവും. കൂടാതെ ലഭിക്കുന്ന 200 റിയാലി​െൻറ വൗച്ചറുകൾ 4,000 റിയാലോ അതിൽ കൂടുതലോ വിലയുള്ള ഡയമണ്ട്​ ആഭരണങ്ങളും 25,000 റിയാലോ അതിൽ കൂടുതലോ വിലയുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങളും വാങ്ങു​േമ്പാൾ ഉപയോഗിക്കാനാവും. ഓരോ ഷോപ്പിങ്​ നിമിഷത്തിനും കൂടുതൽ സന്തോഷം, കൂടുതൽ മൂല്യം, കൂടുതൽ തിളക്കം എന്നിവ നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പരിമിതകാല ഓഫറുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    സൗദിയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്​ ഇത് സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു അവസരമാണെന്നും ഈ പുതിയ വാറ്റ് റീഫണ്ട് പ്രക്രിയയിലൂടെ, അന്താരാഷ്​ട്ര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ ആഭരണ വാങ്ങലിനും കൂടുതൽ എളുപ്പവും മൂല്യവും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ജോയ്​ ആലുക്കാസ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ ഇൻറർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്​ടർ ജോൺ പോൾ ആലുക്കാസ്​ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്​ടിക്കുന്നതിൽ ‘ഗ്ലോബൽ ബ്ലൂ’വിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്​ടരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ‘ജ്യൂവൽസ് ഓഫ് ജോയ്’ കാമ്പയിനും എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വേനൽക്കാല ഓഫറുകളും ചേർന്ന്, സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോയ് ആലുക്കാസിൽ ഷോപ്പിങ്​ നടത്താൻ ഇതിലും നല്ല സമയം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Gulf News Saudi News joy alukkas
    Joy Alukkas Jewels of Joy Promotion
