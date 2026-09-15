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    സമുദ്രാതിർത്തികളിൽ എണ്ണ-വാതക ചോർച്ച തടയാൻ ‘ഇസ്തിജാബ 25’

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    സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു
    സമുദ്രാതിർത്തികളിൽ എണ്ണ-വാതക ചോർച്ച തടയാൻ ‘ഇസ്തിജാബ 25’
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    സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ എണ്ണയും അപകടകരമായ വസ്തുക്കളും ചോരുന്നത് തടയുന്നതിനും പരിഹാരത്തിനുമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ‘ഇസ്തിജാബ 25’ ദേശീയ അഭ്യാസപ്രകടനത്തിന് സന്നദ്ധമായ സംഘം

    ദമ്മാം: സൗദി അറേബ്യൻ സമുദ്രാതിർത്തികളിൽ എണ്ണയും മറ്റ് അപകടകരമായ പദാർത്ഥങ്ങളും ചോരുന്നത് തടയുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിനുമായുള്ള ‘ഇസ്തിജാബ 25’ (റെസ്‌പോൺസ് 25) ദേശീയ അഭ്യാസപ്രകടനം കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ആരംഭിച്ചു. 51 സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വിപുലമായ ഈ സംയുക്ത പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.

    വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഏകോപനം ശക്തമാക്കുക, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ദേശീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനശേഷി വിലയിരുത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതി​െൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സൗദിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേശീയ പരിശീലനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായാണ് കിഴക്കൻ മേഖലയെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് സാദ് അൽ മുത്രാഫി അറിയിച്ചു.

    അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ദേശീയ പ്രതികരണ സംവിധാനത്തി​െൻറ ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പാക്കുക, വിവര കൈമാറ്റത്തി​െൻറ വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും വിലയിരുത്തുക, എണ്ണച്ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയ്ക്കും ഇതിലൂടെ മുൻഗണന നൽകുന്നു.

    ‘ദാരിൻ ആൻഡ്​ താറൂത് ഐലൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ കോർപ്പറേഷനു’മായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ ഫീൽഡ് അഭ്യാസം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തി​െൻറ സമുദ്രാതിർത്തികൾ, ദമ്മാം കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ് തുറമുഖം, താറൂത് ദ്വീപി​െൻറ തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിട കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാന പരിശീലനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

    ദേശീയ പദ്ധതികൾക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി സാഗര ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ, സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ, തീരദേശ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാൻ പങ്കാളിത്ത ഏജൻസികൾ എത്രത്തോളം പ്രാപ്തമാണെന്ന് ഈ അഭ്യാസം വഴി വിലയിരുത്തും. ഇത് രാജ്യത്തി​െൻറ പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവുമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായകരമാകും.

    ‘നാഷനൽ സെൻറർ ഫോർ എൻവയോൺമെൻറൽ കംപ്ലയൻസി’​െൻറ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരിശീലനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായ കൃത്രിമ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്​ടിച്ചാണ് സജ്ജീകരണങ്ങളുടെ ഏകോപനവും സംയോജനവും പരിശോധിക്കുന്നത്.

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    News Summary - Saudi Arabia launches 'Istijaba 25' drill to prevent maritime oil and gas spills
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