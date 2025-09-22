Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    22 Sept 2025 10:19 PM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 10:19 PM IST

    മാറുന്ന സൗദിയിൽ വിദേശികൾക്കുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

    മാറുന്ന സൗദിയിൽ വിദേശികൾക്കുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ
    സൗദി അറേബ്യയുടെ 'വിഷൻ 2030' എന്ന വികസന പരിപാടി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. എണ്ണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, ടൂറിസം, വിനോദം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ രാജ്യം വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് വിദേശികൾക്ക് ധാരാളം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മെഗാ പ്രോജക്റ്റുകളായ നിയോം, ദി ലൈൻ, റെഡ് സീ ഗ്ലോബൽ, ജിദ്ദ സെൻട്രൽ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയ വൻകിട നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ എഞ്ചിനീയർമാർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക് വലിയ സാധ്യതകൾ നൽകുന്നു. ടൂറിസം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലകളിൽ പുതിയ റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളും വരുന്നതോടെ ടൂറിസം, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, പാചകം, മറ്റ് സേവന മേഖലകൾ എന്നിവയിലും ധാരാളം ജോലികൾ ലഭ്യമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലും രാജ്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഐടി വിദഗ്ദ്ധർ, ഡാറ്റാ അനലിസ്റ്റുകൾ, പ്രോഗ്രാമർമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് സാധ്യതകൾ വർധിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വിദേശികൾക്കായി മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവർക്ക് രാജ്യത്ത് സാധ്യതകളുണ്ട്.

    വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കഴിവുകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വർഗ്ഗീകരണം പോലുള്ള വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളായി രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്നു. അതിനാൽ, യോഗ്യതകൾക്കും പ്രവൃത്തിപരിചയത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വിസ, വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾക്കായി സൗദി അറേബ്യയുടെ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും 'വിഷൻ 2030' വെബ്സൈറ്റ്, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. തൊഴിലിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും പ്രവൃത്തിപരിചയ രേഖകളും കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി വെക്കുക, ഔദ്യോഗികവും അംഗീകൃതവുമായ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസികളിലൂടെ മാത്രം ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സൗദിയിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ.

