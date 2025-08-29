Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:58 AM IST

    ജെ.​കെ സ്പോ​ർട്സ് ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ

    ജെ.​കെ സ്പോ​ർട്സ് ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ
    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ജെ.​കെ സ്പോ​ർട്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ്ര​വി​ശ്യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജെ.​കെ.​സ്പോ​ര്ട്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തെ വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) ന​ട​ക്കും.

    ദ​മ്മാം ഖ​സ്ർ അ​ൽ ഹ​യാ​ത്ത് സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജെ.​കെ.​സ്പോ​ര്ട്സ് ടീ​മി​നു വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ക​ളി​ക്കാ​രെ​യും സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കും. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും വ​യ​നാ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി​യു​മാ​യ നാ​സി​ർ മ​ച്ചാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രി​ക്കും.

    സാം​സ്കാ​രി​ക, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് നി​റം പ​ക​രും. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ജെ.​കെ.​സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് വേ​ദി​യി​ൽ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യും. സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും സൗ​ദി​യി​ലും സ്പോ​ർ​ട്സ് ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും ജെ.​കെ.​സ്പോ​ർ​ട്സി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

