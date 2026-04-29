    date_range 29 April 2026 1:52 PM IST
    date_range 29 April 2026 1:52 PM IST

    ജിസാൻ സ്വാത് സാൽമി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്​: സൂപ്പർ ഏഷ്യ ക്ലബ് ജേതാക്കൾ

    ജിസാൻ സ്വാത് സാൽമി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്​: സൂപ്പർ ഏഷ്യ ക്ലബ് ജേതാക്കൾ
    ജി​സാ​ൻ സ്വാ​ത് സാ​ൽ​മി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സൂ​പ്പ​ർ ഏ​ഷ്യ ക്ല​ബ്ബി​ന് ഹാ​രി​സ്‌ ക​ല്ലാ​യി​യും കി​സ്രൊ ഖാ​നും ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ജി​സാ​ൻ: ര​ണ്ട് മാ​സ​ക്കാ​ലം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ജി​സാ​ൻ സ്വാ​ത് സാ​ൽ​മി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ഏ​ഷ്യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ജി​സാ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ സ്വാ​ത് സാ​ൽ​മി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ ഏ​ഷ്യ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. 14 പ്ര​മു​ഖ ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​നാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടോ​സ് നേ​ടി​യ സൂ​പ്പ​ർ ഏ​ഷ്യ ഫീ​ൽ​ഡി​ങ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത സ്വാ​ത് സാ​ൽ​മി നി​ശ്ചി​ത എ​ട്ട്​ ഓ​വ​റി​ൽ 136 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന സ്കോ​ർ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ സൂ​പ്പ​ർ ഏ​ഷ്യ ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 7.2 ഓ​വ​റി​ൽ ത​ന്നെ ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്ന് വി​ജ​യം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി.

    ഫൈ​ന​ലി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​മ​ർ രാ​ജ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ക​ലീ​മു​ല്ല ഖാ​ൻ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറാ​യി തെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു​വ​രും ട്രോ​ഫി​യും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​രി​സ് ക​ല്ലാ​യി, ജെ.​പി.​സി.​എ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖി​സ്രോ ഖാ​ൻ ബ​ഹ്‌​ലൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ടീ​മി​നും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ളും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    News Summary - Jizan Swat Zalmi Cricket Tournament: Super Asia Club Winners
