വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയിൽ മുന്നേറി ജിസാൻ പ്രദേശങ്ങൾ

വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയിൽ മുന്നേറി ജിസാൻ പ്രദേശങ്ങൾtext_fields
ജിസാൻ: സൗദിയുടെ തെക്കൻ പട്ടണമായ ജിസാൻ വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയിൽ മുന്നേറുകയാണ്. പ്രദേശത്തെ വേറിട്ട പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ, പൈതൃകശേഷിപ്പുകൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് സുസ്ഥിര ടൂറിസ ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കി ജിസാനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. പരിസ്ഥിതി ആസ്തികളും സമ്പന്നമായ പൈതൃകവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ മേഖല വിനോദസഞ്ചാര വളർച്ച തുടരുന്നു. ഉയർന്ന പർവതനിരകൾ, ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ സമതലങ്ങൾ, ചെങ്കടൽ തീരപ്രദേശം എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യമായ പ്രകൃതി വൈവിധ്യങ്ങളാൽ അഭിമാനിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജിസാൻ. സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും മനുഷ്യ സമ്പന്നതയുടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത മിശ്രിതമായി രൂപപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ 'ഓഫ്ഷോർ' ദ്വീപുകൾ ഇതിനെ ടൂറിസത്തിനും പ്രകൃതിക്കും പൈതൃകത്തിനും ഒരു സവിശേഷ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
ടൂറിസം മേഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ഈ ശ്രദ്ധ സൗദി വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ദേശീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ടൂറിസത്തി ന്റെ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളം സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രധാന സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംഭാവന നൽകാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. താമസം, വിനോദം, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ ഗുണനില വാരമുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപമിറക്കാൻ സ്വകാര്യ മേഖലക്കും ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയത് വികസനരംഗത്ത് മേഖല കൂടുതൽ വളർച്ചക്ക് നിമിത്തമായി.
ജിസാനിലെ പർവത മേഖലകൾ സൗദി കാർഷിക അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഖവ്ലാനി കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും മറ്റു വിളകളുടെ ഇടങ്ങൾ കൊണ്ടും തിളങ്ങുക യാണ്. ആഴത്തിലുള്ള താഴ്വരകളും ചൂടുനീരുറവകളും ഇവിടെയുണ്ട്. വിനോദത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും ശാന്തതയും ആസ്വദിക്കാനും സന്ദർശകർ ഇവിടെയെ ത്തുന്നു. നഗരിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ഫറാസാൻ ദ്വീപുകൾ ചെങ്കടലിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു മാലയായി വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. വെളുത്ത ബീച്ചുകൾ, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, അതുല്യമായ മാൻ റിസർവ് എന്നിവയാൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സമുദ്ര ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങളും പരമ്പരാഗത വിപണികളും സന്ദർശക അനുഭവത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെയും പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും വില്പനയും ജിസാനിലെ വിപണികളിൽ വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ്.
