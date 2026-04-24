ജിസാൻ പ്രീമിയർ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി; അൽ അസ്വാദിനെ തകർത്ത് സൂപ്പർ ഏഷ്യ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിന് കിരീടം
ജിസാൻ: വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ജിസാൻ പ്രീമിയർ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് (ജെ.പി.സി.എൽ) ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി 2025-26 സീസണിൽ സൂപ്പർ ഏഷ്യ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് ജേതാക്കളായി. ആകെ 14 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ടൂർണ്ണമെൻറിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അൽ അസ്വാദ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൂപ്പർ ഏഷ്യ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്.
ഫൈനലിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അൽ അസ്വാദ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 154 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സൂപ്പർ ഏഷ്യ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് 13.3 ഓവറിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യം മറികടന്ന് വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയുമായിരുന്നു. 67 റൺസ് നേടിയ സുബൈർ ബട്ടാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്. സമാപന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി സൗദി കെ.എം.സി.സി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഹാരിസ് കല്ലായി വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫിയും പ്രൈസ് മണിയും വിതരണം ചെയ്തു. റണ്ണേഴ്സിനുള്ള അൽ അസ്വാദ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിനുള്ള ട്രോഫിയും പ്രൈസ് മണിയും സമ്മാനിച്ചു. മറ്റ് വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ ജെ.പി.സി.എൽ ഭാരവാഹികളായ ഖിസ്റുഖാൻ ബഹ്ലൂൽ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബെയ്ഗ്, ജമാൽ പത്തപ്പിരിയം, കമാൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് നൽകി. ടൂർണ്ണമെൻറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ടീമുകളെയും താരങ്ങളെയും അവരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അതിഥികളും ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും അഭിനന്ദിച്ചു.
