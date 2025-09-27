Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 8:38 AM IST

    ജി​സാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം

    blood donation
    ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വെ​ച്ച് ജി​സാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​സാ​ൻ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ജി​സാ​നി​ലെ പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്രം ല​ഭി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹൃ സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​സീ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം കി​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ രോ​ഗം, അ​പ​ക​ടം, മ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഇ​ട​പെ​ട്ട് കെ.​എം.​സി.​സി​ ആ​തു​ര സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​പോ​ലെ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ശം​സ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​ര പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ബി​രി യ​ഹ്‌​യ ഗാ​വി​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശം​സു പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ലാ​ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മൂ​സ അ​ലി അ​യ്യാ​ശി, ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, യ​ഹ്‌​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദാ​വൂ​ദ്, വ​യി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഖീ​ലി, കെ.​എം.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് എം.​എ അ​സീ​സ് ചേ​ളാ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം ഗ​ഫൂ​ർ വാ​വൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖാ​ലി​ദ് പ​ട്ല, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി.​എ സ​ലാം പെ​രു​മ​ണ്ണ, അ​ബു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, നാ​സ​ർ വാ​ക്കാ​ലൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ, സി​റാ​ജ് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ, ജി​സാ​ൻ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബീ​ർ പ​ര​പ്പ​ൻ​പോ​യി​ൽ, അ​ബൂ അ​രി​ഷ് ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​സി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ബു​സ​ല ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി താ​ഹ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsBlood Donation CampSaudi Arabia NewsJizan KMCC
    News Summary - Jizan KMCC accepted at Prince Mohammed bin Nasser Hospital
