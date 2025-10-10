Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 10 Oct 2025 8:54 AM IST
    date_range 10 Oct 2025 8:54 AM IST

    ജി​ദ്ദ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോഷം​

    ജി​ദ്ദ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോഷം​
    ജി​ദ്ദ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ലാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ 'ഒ​ന്നി​ച്ചൊ​രോ​ണം' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജോ​യ് മൂ​ല​ൻ​സ് (വി​ജ​യ് മ​സാ​ല സി.​ഇ.​ഒ) ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ് തൃ​ത്താ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു സു​ബ്ഹാ​ൻ ത​രൂ​ർ ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല​ക്കാ​ര​നും മ​ല​യാ​ള ഫി​ലിം നി​ർ​മാ​താ​വും കൂ​ടി​യാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ശി​വ​ൻ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, സ​ന്തോ​ഷ് പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി.

    കൃ​പ സ​ന്തോ​ഷ്, രേ​ണു​ക ശി​വ​ൻ, ശ്രീ ​ന​ന്ദ, കീ​ർ​ത്ത​ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പു​ണ്ടാ​യി. മാ​വേ​ലി​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച യൂ​നു​സ് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ങ്ങാ​ടി​യെ സു​ജി​ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ടും, ഖാ​ജ ഹു​സൈ​ൻ ഒ​ല​വ​ക്കോ​ടും കൂ​ടി ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തോ​ടെ ആ​ന​യി​ച്ചു. സ​ന്തോ​ഷ്‌, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, സു​മേ​ഷ്, രേ​ണു​ക, ആ​ദി​ല, സ​ലീ​ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം, കൃ​പ, വി. ​സ​ന്തോ​ഷ്‌ , അ​ബ്ദു​സു​ബ്ഹാ​ൻ, ന​വാ​സ് മേ​പ്പ​റ​മ്പ്, ഹ​ലൂ​മി റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പ് ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​വ​ൻ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    ആ​സി​യ സു​ബ്ഹാ​ൻ, ജം​ഷാ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് കൂ​റ്റ​നാ​ട്, ആ​സി​ഫ് പ​ട്ടാ​മ്പി, റ​സാ​ഖ്‌ മൂ​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും, ശ്രീ​ന​ന്ദ, സു​ബി​ക്ഷ, കീ​ർ​ത്ത​ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​രി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ജോ​ഷി മം​ഗ​ലം ഡാം, ​അ​സീ​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ക്റ്റി​ങ് ട്ര​ഷ​റ​ർ നാ​സ​ർ മ​ണ്ണി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​ടി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഷാ​ജി ചെ​മ്മ​ല, സു​ഹൈ​ൽ നാ​ട്ടു​ക​ൽ, യൂ​സ​ഫ​ലി തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ, വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ അ​പ്പ​ക്കാ​ട​ൻ, ബാ​ദു​ഷ കോ​ണി​ക്കു​ഴി, ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്അ​ലി കൊ​പ്പം, ജി​തേ​ഷ് എ​റ​ക്കു​ന്ന​ത്ത്, ഷാ​ജി ആ​ല​ത്തൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം, സ​ക്കീ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ൽ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​ന​മ​ണ്ണ, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ക​രി​ങ്ങ​നാ​ട്, ഷ​ഹീ​ൻ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, അ​ന​സ് തൃ​ത്താ​ല, സ​ലീം പാ​ലോ​ളി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ല​ക്കി​ടി, സ​ന്തോ​ഷ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, പ്ര​വീ​ൺ സ്വാ​മി​നാ​ഥ്‌, സു​ലൈ​മാ​ൻ ആ​ല​ത്തൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത്, അ​നൂ​പ് ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ പ​ള്ളി​ക്കു​റു​പ്പ്, അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

