Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമാ​ന​സി​കോ​ല്ലാ​സം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:44 AM IST

    മാ​ന​സി​കോ​ല്ലാ​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം -ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ
    മാ​ന​സി​കോ​ല്ലാ​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം -ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ്
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മാ​ന​സി​കോ​ല്ലാ​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ചെ​സ്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും മെ​ഹ​ന്ദി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചെ​റു​തും വ​ല​തു​മാ​യ സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ മേ​മ്പൊ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ്, 'ഫൂ​ലും ത​മീ​സും' എ​ന്ന ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം സീ​രീ​സി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പു​തി​യ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും നേ​രി​ടു​ന്ന മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ ചെ​സ്സ് എ​ന്ന ക​ളി കേ​വ​ലം ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ക​ളി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഏ​കാ​ഗ്ര​ത​യും ബു​ദ്ധി​വി​കാ​സ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന മി​ക​ച്ച വി​നോ​ദോ​പാ​ധി​യാ​ണ് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​ര​ണ​യാ​യ​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ത​ള​ച്ചി​ട്ട ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സ​ർ​ഗ​സി​ദ്ധി​യു​ള്ള വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​ലാ​വി​രു​ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മെ​ഹ​ന്ദി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സാ​ര​ഥി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. 18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 18 ന് ​മു​ക​ളി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​ഹ്ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16, 17 വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​ക്ക് ചെ​സ്സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്ക് ചെ​സ്സ് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും നാ​ലു മ​ണി​ക്ക് കു​ടും​ബി​നി​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള മെ​ഹ​ന്ദി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ്ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ താ​ല്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 0507847327, 0535249251, 0535628140, 0556945747 എ​ന്നീ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ https://forms.gle/UyNLA4c6wnLP4f6h9 എ​ന്ന ഗൂ​ഗി​ൾ ഫോം ​വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യോ വേ​ണ​മെ​ന്ന് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ അ​യ്യൂ​ബ് മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ക​ത്ത്, ഡോ. ​ഇ​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം, നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ, അ​ഹ്ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ൻ​വ​ർ ഷ​ജ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mental HealthSaudi NewsJeddahgulf news malayalam
    News Summary - Jiddah Mallus aims to encourage mental health
    Similar News
    Next Story
    X