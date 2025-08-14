Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Aug 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 7:13 AM IST

    ഝാർ​ഖ​ണ്ഡ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വ് ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    shahid anjoom
    ഷാ​ഹി​ദ് അ​ഞ്ചും

    ജു​ബൈ​ൽ: ഝാർ​ഖ​ണ്ഡ് റാ​ഞ്ചി സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ഹി​ദ് അ​ഞ്ചും (45) ജു​ബൈ​ലി​ൽ മ​രി​ച്ചു. ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ നെ​ഞ്ചു വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജു​ബൈ​ലി​ലെ ഒ​രു കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. പി​താ​വ്: ഖു​ർ​ഷി​ദ് ആ​ലം, മ​ജ്‌​ദാ ഖാ​ത്തൂ​ൻ, ഭാ​ര്യ: നി​ഖാ​ത് പ​ർ​വീ​ൻ, മ​ക​ൻ: അ​ഫാ​ൻ, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ: അ​ബു സാ​ലി​ഹ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ൽ​മാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വ​ള​ന്റി​യ​റു​മാ​യ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​റി​യി​ച്ചു.

