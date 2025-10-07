Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Oct 2025 10:10 AM IST
    ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    യാം​ബു ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ക​ണ്ണൂ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബി​ന്റ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    യാം​ബു: ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ക​ണ്ണൂ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.​യാം​ബു പെ​പ്പ​ർ പാ​ല​സ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം സൗ​ദി പൗ​ര​ൻ അ​മീ​ൻ അ​ൽ ജു​ഹ്നി, ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന​അം​ഗം ശ​രീ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ബ്‌​റാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത് (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ), ബി​ജു വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റം (ന​വോ​ദ​യ), ശ​ങ്ക​ർ ഇ​ള​ങ്കൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സി.​പി ഷ​ക്കീ​ർ ഉ​ളി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ക​പ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

