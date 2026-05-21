    കേ​ളി 'ജീ​വ​സ്പ​ന്ദ​നം...
    Posted On
    date_range 21 May 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 7:30 AM IST

    കേ​ളി ‘ജീ​വ​സ്പ​ന്ദ​നം 2026’ മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്; 768 പേ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കി

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ജീ​വ​സ്പ​ന്ദ​നം 2026’ മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    റി​യാ​ദ്: ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ‘ജീ​വ​സ്പ​ന്ദ​നം 2026’ വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കേ​ളി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദ് ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബ​ദീ​അ​യി​ലെ ഫ്ല​മിം​ഗോ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച് വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ച് വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. 768 പേ​ർ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്​​തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ സൗ​ദി, യ​മ​ൻ, പാ​കി​സ്​​താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഈ​ജി​പ്ത്, സി​റി​യ,ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, സു​ഡാ​ൻ, നേ​പ്പാ​ൾ, ശ്രീ​ല​ങ്ക തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സ​ബി​ർ യൂം​ഖൈ​ബാം ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 45 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്​​റ്റാ​ഫു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ക്യാ​മ്പി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു.

    കേ​ളി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട് ചാ​ലി, റ​ഫീ​ഖ്​ ചാ​ലി​യം, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, ബി​ജി തോ​മ​സ്, കെ.​കെ. ഷാ​ജി, റ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​ത്ത്, റി​യാ​സ് പ​ള്ളാ​ട്ട്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് കേ​ളി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ര സൂ​ച​ക​മാ​യു​ള്ള ഫ​ല​ക​വും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖാ​ലി​ദി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ് , ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, സീ​ബാ കൂ​വോ​ട്, ഫി​റോ​സ് ത​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജി തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Donated BloodMega blood donation campKeli 'Jeevaspandanam'
    News Summary - 'Jeevaspandanam 2026' mega blood donation camp held; 768 people donated blood
