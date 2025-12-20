60 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും ‘ജിദ്ദ വിൻറർ വണ്ടർലാൻഡ്​’ ഏരിയ തുറന്നു

60 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും ‘ജിദ്ദ വിൻറർ വണ്ടർലാൻഡ്’ ഏരിയ തുറന്നുtext_fields
ജിദ്ദ: ‘ജിദ്ദ വിൻറർ വണ്ടർലാൻഡ്’ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു. കോർണീഷിനടുത്തുള്ള കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് റോഡിൽ ഒരുക്കിയ ‘ജിദ്ദ വിൻറർ വണ്ടർലാൻഡ്’ പരിപാടികൾ 60 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും. ജിദ്ദയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശൈത്യകാല അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണിത്. ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സ്ഥലം മക്ക മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ സുഊദ് ബിൻ മിശ്അൽ സന്ദർശിച്ചു. ടോയ് ടൗൺ, നോർത്ത് പോൾ, വൈൽഡ് വിൻറർ, ഫ്രോസ്റ്റ് ഫെയർ എന്നീ നാല് സോണുകളിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തി.
ഈ സോണുകളിൽ നൽകുന്ന വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവരണം അദ്ദേഹം കേട്ടു. ഇതിൽ ഒമ്പതിലധികം സംവേദനാത്മക അനുഭവങ്ങൾ, 32 റൈഡുകൾ, 10 സ്കിൽ ഗെയിമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ വൈവിധ്യമാർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളും ഷോപ്പിങ് അനുഭവങ്ങളും 50ലധികം റെസ്റ്റോറൻറുകളും കടകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മഞ്ഞുമൂടിയ അന്തരീക്ഷവും സാഹസികതയുടെയും ഷോകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് സന്ദർശകരെ എത്തിക്കുന്നതാണ് ജിദ്ദ വിൻറർ വണ്ടർലാൻഡ്. ജിദ്ദ സീസൺ 2025 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന വിനോദ ഓപ്ഷനുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംയോജിത സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതുല്യവുമായ വിനോദ അനുഭവങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും. ആഗോള, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ജിദ്ദയുടെ സ്ഥാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് സംഭാവന ചെയ്യും. സംഗീത പ്രകടനങ്ങൾ, അതുല്യമായ ഉത്സവ അലങ്കാരങ്ങൾ, സംവേദനാത്മക ഫോട്ടോ ബൂത്ത്, വൈവിധ്യമാർന്ന കുടുംബ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളിലൂടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആഗോള അനുഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുന്ന സമ്പന്നമായ വിനോദ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ജിദ്ദ സീസൺ 2025െൻറ പ്രതിബദ്ധത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരിപാടി. കൂടാതെ ആഗോള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ജിദ്ദയുടെ പദവി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register