    60 ദിവസം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:09 AM IST

    60 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും ‘ജിദ്ദ വിൻറർ വണ്ടർലാൻഡ്​’ ഏരിയ തുറന്നു

    മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    60 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും ‘ജിദ്ദ വിൻറർ വണ്ടർലാൻഡ്​’ ഏരിയ തുറന്നു
    ജി​ദ്ദ വി​ൻ​റ​ർ വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്’ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ‘ജി​ദ്ദ വി​ൻ​റ​ർ വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്’ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കോ​ർ​ണീ​ഷി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​ഡി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ജി​ദ്ദ വി​ൻ​റ​ർ വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്’ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 60 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണി​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് തൊ​ട്ട് മു​മ്പ് സ്ഥ​ലം മ​ക്ക മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സു​ഊ​ദ് ബി​ൻ മി​ശ്അ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ടോ​യ് ടൗ​ൺ, നോ​ർ​ത്ത് പോ​ൾ, വൈ​ൽ​ഡ് വി​ൻ​റ​ർ, ഫ്രോ​സ്​​റ്റ്​ ഫെ​യ​ർ എ​ന്നീ നാ​ല് സോ​ണു​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    ഈ ​സോ​ണു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​നോ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ണം അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ട്ടു. ഇ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ല​ധി​കം സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, 32 റൈ​ഡു​ക​ൾ, 10 സ്‌​കി​ൽ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും 50ല​ധി​കം റെ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റു​ക​ളും ക​ട​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും സാ​ഹ​സി​ക​ത​യു​ടെ​യും ഷോ​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ജി​ദ്ദ വി​ൻ​റ​ർ വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്. ജി​ദ്ദ സീ​സ​ൺ 2025 വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​നോ​ദ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഇ​ത് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തും അ​തു​ല്യ​വു​മാ​യ വി​നോ​ദ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. ആ​ഗോ​ള, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യും. സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​തു​ല്യ​മാ​യ ഉ​ത്സ​വ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഫോ​ട്ടോ ബൂ​ത്ത്, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കു​ടും​ബ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ആ​ഗോ​ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ വി​നോ​ദ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ജി​ദ്ദ സീ​സ​ൺ 2025െൻ​റ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. കൂ​ടാ​തെ ആ​ഗോ​ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു വി​ശി​ഷ്​​ട വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ പ​ദ​വി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

