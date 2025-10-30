Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 7:59 AM IST

    ജി​​ദ്ദ യു.​​ടി.​​എ​​സ്.​​സി ഗ​​ള്ളി ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് 2025 കി​​രീ​​ടം എം.​​കെ 11ന്

    ജി​​ദ്ദ യു.​​ടി.​​എ​​സ്.​​സി ഗ​​ള്ളി ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് 2025 കി​​രീ​​ടം എം.​​കെ 11ന്
    ജി​​ദ്ദ യു.​​ടി.​​എ​​സ്.​​സി ഗ​​ള്ളി ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ ജേ​​താ​​ക്ക​​ളാ​​യ എം.​​കെ 11 ടീം ​​ട്രോ​​ഫി​​യു​​മാ​​യി 

    Listen to this Article

    ​​ജി​​ദ്ദ: യു.​​ടി.​​എ​​സ്.​​സി അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച അ​​ൽ അ​​ഹ്‌​​റാം ട്രാ​​വ​​ൽ ഗ​​ള്ളി ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് 2025 ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റി​​ൽ എം.​​കെ 11 കി​​രീ​​ടം നേ​​ടി. ആ​​വേ​​ശ​​ക​​ര​​മാ​​യ ഫൈ​​ന​​ലി​​ൽ ടീം ​​ടി.​​സി.​​എ​​ഫി​​നെ 20 റ​​ൺ​​സി​​ന് പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യാ​​ണ് എം.​​കെ 11 വി​​ജ​​യ​​കി​​രീ​​ടം നേ​​ടി​​യ​​ത്. 10 ടീ​​മു​​ക​​ൾ മാ​​റ്റു​​ര​​ച്ചു. ഫൈ​​ന​​ലി​​ൽ മി​​ക​​ച്ച ഓ​​ൾ​​റൗ​​ണ്ട് പ്ര​​ക​​ട​​നം കാ​​ഴ്ച​​വെ​​ച്ച ബാ​​ദു​​ഷ​​യെ (എം.​​കെ 11) മാ​​ൻ ഓ​​ഫ് ദ് ​​ഫൈ​​ന​​ൽ ആ​​യി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്തു. മി​​ക​​ച്ച ബാ​​റ്റ്സ്മാ​​നാ​​യി ഡ​​യ​​ഫി​​സ് (ടി.​​സി.​​എ​​ഫ്), മി​​ക​​ച്ച ബൗ​​ള​​റാ​​യി അ​​സ്‌​​ലാം (കി​​നാ​​നി), മി​​ക​​ച്ച ക്യാ​​ച്ചി​​നു​​ള്ള അ​​വാ​​ർ​​ഡ് ക​​ബീ​​ർ (കി​​നാ​​നി) എ​​ന്നി​​വ​​ർ​​ക്ക് ല​​ഭി​​ച്ചു.

    ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റി​​ലെ മോ​​സ്റ്റ് വാ​​ല്യൂ​​ബി​​ൾ പ്ലെ​​യ​​ർ ആ​​യി ഡ​​യ​​ഫി​​സ് (ടി.​​സി.​​എ​​ഫ്) തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്തു. പു​​ര​​സ്‌​​കാ​​ര​​ദാ​​ന ച​​ട​​ങ്ങി​​ന് ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റ് ക​​ൺ​​വീ​​ന​​ർ നി​​ർ​​ഷാ​​ദ്, യു.​​ടി.​​എ​​സ്.​​സി അം​​ഗം അ​​ജ്മ​​ൽ എ​​ന്നി​​വ​​ർ നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി. അ​​ൽ അ​​ഹ്‌​​റാം ട്രാ​​വ​​ൽ, ഗേ​​റ്റ്‌​​വേ ഫാ​​ബ്രി​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളാ​​യ ഹ​​സ​​ൻ നാ​​ദി​​ർ​​ഷ (അ​​സി. സി.​​ഇ.​​ഒ), നി​​സാ​​ർ (ഐ.​​ടി. ഹെ​​ഡ്), ഇ​​നാം ഉ​​ർ​​റ​​ഹ്‌​​മാ​​ൻ (കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റ് മാ​​നേ​​ജ​​ർ), സൈ​​ൻ ഖാ​​ലി​​ദ് (റെ​​പ്ര​​സ​​ന്റേ​​റ്റി​വ്, ഗേ​​റ്റ്‌​​വേ ഫാ​​ബ്രി​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ), റി​​ഫാ​​സ് (ജി.​​ഒ.​​ജി ), സ​​ലിം വി.​​പി (ത​​ണ​​ൽ ജി​​ദ്ദ), അ​​ർ​​ഷാ​​ദ് അ​​ച്ചാ​​ര​​ത്ത് (ടി.​​എം ഡ​​ബ്ല്യൂ.​​എ ജി​​ദ്ദ), മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ബൈ​​ജു

    (സി​​ജി), മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ക​​ബീ​​ർ (ത​​റ​​വാ​​ട്), റ​​ഫ്ഷാ​​ദ് (ബാ​​ഗ് ഡി ) ​​എ​​ന്നി​​വ​​ർ ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചു. ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​മാ​​രാ​​യ എം.​​കെ 11 ടീ​​മി​​നു​​ള്ള ട്രോ​​ഫി​​യും കാ​​ഷ് അ​​വാ​​ർ​​ഡും മ​​റ്റു സ​​മ്മാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും അ​​തി​​ഥി​​ക​​ളും സം​​ഘാ​​ട​​ക​​രും വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്തു.

